Konarski i Fromm w Jastrzębskim Węglu

Dawid Konarski to pierwsze wzmocnienie piątego klubu siatkarskiej PlusLigi KS Jastrzębski Węgiel. Atakujący reprezentacji Polski podpisał z klubem z Jastrzębia roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Klub poinformował też o zakontraktowaniu przyjmującego reprezentacji Niemiec Christiana Fromma.

Piąte miejsce na zakończenie rozgrywek nikogo w jastrzębskim klubie nie usatysfakcjonowało. W tej sytuacji klubowe władze, z trenerem Ferdinando De Giorgi na czele, zdecydowały się na prawdziwą kadrową rewolucję. Na dzisiejszej konferencji prasowej prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol poinformował o licznych zmianach w drużynie. Z zespołem żegnają się tacy gracze, jak: Maciej Muzaj, Patryk Strzeżek, Rodrigo Quiroga, Jason De Rocco, Wojciech Sobala czy Damian Boruch.



- Potrzebne są zmiany. W kolejnym sezonie chcemy walczyć o czołowe miejsca w lidze - podkreśla prezes jastrzębskiego klubu.



Pierwszym zakontraktowanym zawodnikiem jest Dawid Konarski. Grający w poprzednim sezonie w tureckim klubie Ziraat Bankasi Ankara zawodnik zdecydował się na powrót do kraju.



- Chciałem podziękować działaczom i spółce JSW za to, że mój transfer doszedł do skutku. Trzy punkty zdecydowały o tym, że zdecydowałem się na przejście do klubu: wizja i projekt rozwoju klubu, chęć bicia się o najwyższe cele oraz osoba trenera De Giorgi, którego dobrze znam - podkreśla Konarski, który na swoim koncie ma tytuły mistrza kraju zdobywane w barwach Resovii oraz ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle.



- Nazwisko mówi wszystko. Cieszę się, że udało się sfinalizować umowę z graczem takiego formatu - podkreśla prezes Gorol.



Konarski nie jest jedynym siatkarzem, którego jastrzębski klub już zakontraktował. Kolejnym zawodnikiem, którego w nowym sezonie kibice PlusLigi zobaczą na ligowych boiskach jest Christian Fromm. 27-letni przyjmujący reprezentacji Niemiec w ostatnich latach grał w klubach z Włoch i Turcji. Teraz spróbuje swojego szczęścia w Polsce. W kolejnych dniach klub z Jastrzębia mają wzmocnić następni zawodnicy.



Z Jastrzębia-Zdroju Michał Zichlarz