MKS Będzin - Jastrzębski Węgiel 2:3 w czwartej kolejce PlusLigi

MKS Będzin dzielnie walczył z Jastrzębskim Węglem, ale przegrał 2:3 w czwartej kolejce siatkarskiej PlusLigi. Gospodarze dzięki zdobytemu punktowi opuścili jednak ostatnie miejsce w tabeli. Nadal jednak pozostają bez wygranej.

Zdjęcie Radość zawodników Jastrzębskiego Węgla / Andrzej Grygiel /PAP

Już początek meczu pokazał, że obie drużyny czeka wyrównana walka. Gracze MKS-u po słabszym starcie opanowali nerwy i zaczęli walczyć. Gdy wydawało się, że czeka nas zacięta końcówka seta, gospodarze popełnili kilka juniorskich błędów i gładko przegrali ostatnią część seta. Jastrzębianie prowadzili, choć ich gra pozostawiała wiele do życzenia.



I było to doskonale widać w drugiej partii, w której MKS pokazał lepszą grę i zaczął dominować. Dobrze prezentowali się Jakub Peszko, oraz Lincoln Williams i Jake Langlois, a dobrą zmianę na rozegraniu dał Tomasz Kowalski. Goście popełniali coraz więcej błędów, a gospodarze nakręcali swoją grę udanymi zagrywkami i blokiem.



W trzecim secie trener Ferdinando de Giorgi sięgnął po zmienników, jednak ten manewr nie przyniósł spodziewanych przez niego efektów. MKS nadal lepiej zagrywał i blokował, a rywale nie mogli sobie poradzić z nieźle dysponowanymi graczami z Będzina. MKS zasłużenie wyszedł w tym meczu na prowadzenie.

Czwarty set to powrót gości do podstawowego ustawienia i słabsza dyspozycja MKS-u. Gracze z Będzina przestali skutecznie zagrywać a rywale potrafili to wykorzystać, wyraźnie prowadząc od samego początku.

Piąty set przypominał czwarty, gospodarze mylili się polu zagrywki i nie byli w stanie skutecznie grać blokiem. Doświadczeni rywale to wykorzystali, i choć nie zachwycili, to odnieśli zwycięstwo.

MKS Będzin - Jastrzębski Węgiel 2:3 (21:25, 25:21, 25:19, 13:25, 10:15)

MKS: Bartłomiej Grzechnik, Łukasz Kozub, Jake Langlois, Jakub Peszko, Artur Ratajczak, Lincoln Williams - Michał Potera (libero) - Rafał Faryna, Tomasz Kowalski.

Jastrzębski Węgiel: Christian Fromm, Piotr Hain, Lukas Kampa, Dawid Konarski, Grzegorz Kosok, Julien Lyneel - Jakub Popiwczak (libero) - Jakub Bucki, Dawid Gunia, Salvador Hidalgo Oliva, Paweł Rusek, Nikodem Wolański.





Plus Liga siatkarzy - sezon 2018/2019 1. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 4 4 0 12:1 12 2. Cerrad Czarni Radom 4 3 1 9:3 9 3. Onico Warszawa 4 3 1 9:5 9 4. Jastrzębski Węgiel 4 3 1 9:7 7 5. GKS Katowice 4 2 2 8:7 7 6. Stocznia Szczecin 3 2 1 6:3 6 7. Indykpol AZS Olsztyn 4 2 2 7:6 6 8. Aluron Virtu Warta Zawiercie 4 2 2 9:8 6 9. PGE Skra Bełchatów 4 2 2 8:9 6 10. Chemik Bydgoszcz 4 2 2 6:9 5 11. Trefl Gdańsk 3 1 2 5:8 3 12. Cuprum Lubin 4 1 3 4:9 3 13. MKS Będzin 4 0 4 4:12 1 14. Asseco Resovia 4 0 4 3:12 1

Mecze w następnej kolejce:

2 listopada



Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (20.30)

3 listopada



Jastrzębski Węgiel - PGE Skra Bełchatów (14.45)



Asseco Resovia - MKS Będzin (17.30)



Cuprum Lubin - Stocznia Szczecin (20.00)

4 listopada



Aluron Virtu Warta Zawiercie - Cerrad Czarni Radom (14.45)



Trefl Gdańsk - Chemik Bydgoszcz (17.30)

3 grudnia



Onico Warszawa - GKS Katowice