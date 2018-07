PlusLiga: Bruno Romanutti nowym zawodnikiem Onico Warszawa

Argentyński atakujący Bruno Romanutti został nowym siatkarzem Onico Warszawa. 29-letni zawodnik związał się ze stołecznym klubem rocznym kontraktem. W Warszawie będzie występował z numerem 16. Dla Argentyńczyka to powrót do Polski, w latach 2013-2014 występował w Effectorze Kielce.

Zdjęcie Bruno Romanutti /Karol Bartnik /Newspix



- Jestem bardzo zadowolony, że w nadchodzącym sezonie będę występował w barwach Onico Warszawa. Wracam do Polski po czterech latach i bardzo cieszę się z tego powodu. PlusLiga to nie tylko bardzo wysoki poziom siatkarski, lecz także niesamowici kibice. Nie mogę się już doczekać początku sezonu - powiedział po przybyciu do stolicy Bruno Romanutti.



W Warszawie mierzący 194 centymetry Argentyńczyk - 340 cm zasięgu w ataku, 315 w bloku - powalczy o miejsce w składzie z Rafaelem Araujo i Sharonem Vernonem-Evansem.



Bruno Romanutti urodził się 5 lipca 1989 roku w Rosario i tam też rozpoczął siatkarską karierę. W sezonie 2012/2013 zdobył wicemistrzostwo kraju i został wybrany najlepszym atakującym ligi. Jego jedynym zagranicznym klubem był w latach 2013-2014 Effector Kielce, w barwach którego rozegrał 23 mecze w PlusLidze, zdobywając łącznie 172 punkty.



Bruno Romanutti ma też za sobą występy w drużynie narodowej Argentyny - w 2013 roku wystąpił w Lidze Światowej i zdobył srebrny medal w mistrzostwach Ameryki Południowej.



Za: PlusLiga.pl