PlusLiga: David Smith nowym środkowym Asseco Resovii Rzeszów

David Smith został siatkarzem Asseco Resovii Rzeszów. Kapitan reprezentacji USA podpisał z rzeszowską drużyną roczny kontrakt - poinformowano w poniedziałek na stronie internetowej klubu.

33-letni Smith karierę zaczynał w drużynie uniwersyteckiej UC Urvine; wywalczył z nią mistrzostwo NCAA. W kolejnych latach występował w University of Ulster, TV Rottenburg, San Sebastian i Unicaja Almeria. W tym ostatnim zespole zdobył wicemistrzostwo Hiszpanii.



Kolejnych pięć sezonów spędził w Tours VB. Z tym klubem czterokrotnie zdobył mistrzostwo Francji, trzykrotnie puchar kraju, a także Superpuchar Francji. Ostatnie dwa lata spędził w Cerrad Czarnych Radom i Aluronie Virtu Warta Zawiercie.



Smith od lat jest filarem i kapitanem reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Z drużyną narodową wywalczył m.in. pierwsze, drugie i trzecie miejsce Ligi Światowej. Ma na swoim koncie również zwycięstwo w Pucharze Świata w 2015 roku oraz brązowy medal igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.



W ostatnią środę nowym libero Resovii został Luke Perry. 23-letni Australijczyk, który podpisał roczny kontrakt, zastąpi Pawła Ruska. Wcześniej dwuletni kontrakt z rzeszowskim klubem podpisał 30-letni amerykański rozgrywający Kawika Shoji. Natomiast w ubiegły poniedziałek poinformowano, że do zespołu dołączy także pochodzący z Brazylii francuski rozgrywający Rafael Redwitz. 37-letni siatkarz w sezonie 2009/10 reprezentował już barwy rzeszowskiej drużyny, która zajęła wtedy trzecie miejsce w mistrzostwach Polski.



Z Asseco Resovii odeszło siedmiu siatkarzy, m.in. Aleksandra Śliwki, Niemiec Jochen Schoeps i Czech Lukasa Tichacek. Z klubem rozstają się także rozgrywający Michał Kędzierski i przyjmujący Dominik Depowski - wychowankowie AKS Rzeszów, którzy byli kilka razy na wypożyczaniu do innych drużyn PlusLigi; ostatni sezon spędzili w stolicy Podkarpacia. Występy w tym zespole zakończyli też Rusek i fiński przyjmujący Elviss Krastins, którzy zostali pozyskani latem.



Natomiast kontrakty przedłużyli: Dawid Dryja, Mateusz Masłowski, Bartłomiej Lemański i Francuz Thibault Rossard.



Ostatni sezon nie był udany dla rzeszowian. W grudniu ze względu na słabe wyniki zwolniono włoskiego trenera Roberto Serniottiego, którego zastąpił Andrzej Kowal. Powrót wieloletniego szkoleniowca jednak nie wystarczył - Resovia zakończyła rozgrywki ligowe na szóstym miejscu, najgorszym od 12 lat, kiedy była siódma. Poprzednio w półfinale mistrzostw Polski zabrakło jej w 2008 roku.