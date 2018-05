PlusLiga: Łuczniczka Bydgoszcz pożegnała pięciu siatkarzy

Łuczniczka Bydgoszcz wygrała rywalizację z AZS-em Częstochowa o miejsce w PlusLidze w sezonie 2018/2019 i już rozpoczyna budowę składu na kolejne rozgrywki. W czwartek klub przekazał informację o pożegnaniu z pięcioma zawodnikami. Szeregi bydgoszczan opuszczają: Mateusz Sacharewicz, Metodi Ananiew, Jewgienij Gorczaniuk, Edgardo Goas oraz Krzysztof Bieńkowski.

Zdjęcie Łuczniczka Bydgoszcz /Mateusz Bosiacki /Newspix

Po dwóch latach gry z bydgoskim klubem żegna się środkowy Mateusz Sacharewicz, jeden z liderów drużyny, co z pewnością będzie dla niej stanowić spore osłabienie. Z końcem maja wygasają także kontrakty Metodiego Ananiewa, Jewgienija Gorczaniuka i Edgardo Goasa. W barwach Łuczniczki Bydgoszcz nie zagra także wypożyczony z Zaksy Kedzierzyn-Koźle Krzysztof Bieńkowski.



Mateusz Sacharewicz do bydgoskiego zespołu dołączył w sezonie 2016/2017. Wówczas zdobył dla drużyny 214 punktów, w tym aż 81 blokiem. Okazał się wówczas najlepiej blokującym zawodnikiem PlusLigi. W minionym sezonie został wybrany wicekapitanem zespołu.



Metodi Ananiew i Edgardo Goas do drużyny dołączyli przed minionym sezonem. Bułgar wystąpił w 34 meczach, zdobywając łącznie 373 punkty. Brazylijczyk był podstawowym rozgrywającym zespołu, kreując jego grę. W styczniu w meczu z Onico Warszawa zadebiutował Jewgienij Gorczaniuk, dla którego była to pierwsza przygoda z polską ligą. Przyjmujący zagrał w 20 pojedynkach, zapisując na swoim koncie 181 punktów. Krzysztof Bieńkowski do Łuczniczki został wypożyczony z Zaksy Kędzierzyn-Koźle, rozgrywając w barwach bydgoskiego klubu czternaście spotkań.



Jak przekazał klub z miasta nad Brdą, rozpoczął się proces budowania nowego składu. Łuczniczka o zmianach będzie informować już w najbliższym czasie.