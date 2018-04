PlusLiga. Marcin Możdżonek: Resovia musi zdobyć komplet punktów

Środkowy Asseco Resovii Rzeszów i były kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski Marcin Możdżonek powiedział, że jego drużyna w meczu ze Stocznią Szczecin musi "zdobyć komplet punktów", aby awansować "do szóstki premiowanej grą w fazie play off".

O trzy miejsca w pierwszej szóstce rywalizuje cztery zespoły: Onico Warszawa, Resovia, Indykpol AZS Olsztyn i Jastrzębski Węgiel.

Możdżonek mówił w piątek, że rzeszowskim zespole "jest duża mobilizacja". Zarówno zawodnicy, jak i sztab trenerski zdają sobie sprawę, że niedzielne spotkanie ze Stocznią Szczecin jest meczem, w którym "noga może się powinąć tylko w jednym secie". "Trzy pozostałe sety musimy wygrać" - dodał.

Żeby wejść do fazy play off Asseco Resovia potrzebuje zdobyć komplet punktów.

Zaznaczył, że od rezultatu Resovii uzależnione są inne zespoły. Jastrzębski Węgiel, który stracił punkty w meczu ze Stocznią, chcąc awansować musi liczyć na potknięcie Rzeszowa. Podobnie jest z innymi zespołami.

Jego zdaniem, jeśli Resovia pokaże "swoją najlepszą siatkówkę, to zdobędziemy te trzy punkty i będziemy w play off". Natomiast jeśli w postawę rzeszowian wkradną się niepotrzebne nerwy, niepokój, proste błędy, które "będą nakręcać spiralę złej gry", to podopieczni Andrzeja Kowala mogą "mieć problemy". "A drużyna ze Szczecina będzie chciała się pokazać z jak najlepszej strony" - zauważył Możdżonek.

W jego ocenie, Stocznia to trochę nieobliczalny zespół.

Możdżonek zapytany o ocenę gry Asseco Resovii w tegorocznej rundzie zasadniczej przypomniał, że drużyna "miała sporo zawirowań", które "odcisnęły się" na końcowym miejscu zespołu w tabeli rozgrywek ekstraklasy siatkarzy. "W tym roku musimy walczyć o awans do fazy play off, a to się raczej nie zdarzało Resovii w ostatnich latach" - wyjaśnił środkowy rzeszowskiej drużyny.

Po przedostatniej kolejce ekstraklasy Resovia zajmuje piątą pozycje. Spotkanie ze Stocznią rzeszowianie rozegrają we własnej hali w najbliższą niedzielę.