PlusLiga: Matej Kazijski siatkarzem Stoczni Szczecin

W PlusLidze rośnie nowa potęga i to rośnie w niezwykłym tempie. Po zakontraktowaniu Bartosza Kurka, Łukasza Żygadły, Lukasa Tichacka i Simona Van de Voorde, w poniedziałek umowę ze Stocznią Szczecin podpisał znakomity bułgarski skrzydłowy Matej Kazijski. A kolejne transfery są ponoć kwestią czasu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Giba: To piękne, że sport potrafi leczyć duszę. Wideo Eurosport

Matej Kazijski w Europie zagra po dwóch latach występów w japońskim JTEKT Stings. Utytułowany Bułgar - trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów z Trentino Diatec Volley i brązowy medalista mistrzostw Europy i mistrzostw świata - zdecydował się dołączyć do klubu, którego dyrektorem sportowym niedawno został jego rodak, trener z czasów gry w Italii i przyjaciel, Radostin Stojczew.



Nowy skrzydłowy szczecinian, wespół z Bartoszem Kurkiem, ma stworzyć groźny duet na skrzydłach Stoczni i dać drużynie medal PlusLigi, na który w Szczecinie czekają od 20 lat. W 1998 roku Morze Szczecin było wicemistrzem Polski, ale później klub opuścił elitę i przestał istnieć. Stocznia jest dziedzicem siatkarskich tradycji w Szczecinie po wspomnianym Morzu i Stali Stocznia.



Co ciekawe, według mediów transfer Kazijskiego nie musi być ostatnim ruchem na rynku szczecinian. Ponoć do gry w Stoczni przymierzany jest świetny irański środkowy bloku Mohammad Seyed Mousavi, z którym Łukasz Żygadło nie tak dawno występował w barwach Sermayeh Bank VC.