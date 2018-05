PlusLiga. Paweł Rusek w Jastrzębskim Węglu

Libero Paweł Rusek został siatkarzem Jastrzębskiego Węgla, piątej drużyny minionego sezonu PlusLigi. Pochodzący z Rybnika zawodnik wrócił do śląskiego klubu po sześciu latach przerwy, grał w nim w latach 2004-2012. 35-letni zawodni podpisał dwuletni kontrakt.

"Doświadczenie Pawła zdobyte zarówno w lidze, jak i na arenie międzynarodowej będzie dla nas bardzo przydatne. Myślę, że na pozycji libero będzie on dobrym wsparciem dla Kuby Popiwczaka, który jest młody, wciąż się rozwija i może być jednym z najlepszych na tej pozycji w Polsce" - ocenił trener jastrzębian Ferdinando De Giorgi, cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

"Jestem podekscytowany i jednocześnie bardzo się cieszę. Zawsze fajnie jest móc wrócić do siebie. Osiem lat spędzonych w klubie to wspaniała historia. Teraz szykuje się super drużyna, jest świetny sztab szkoleniowy, którego część znam bardzo dobrze. To wszystko wzięte razem na pewno przyciąga. To tutaj zaczynałem swoją przygodę z PlusLigą, byłem bardzo zżyty z klubem" - dodał zawodnik, który ostatnio grał w Asseco Resovii Rzeszów.Wcześniej śląski klub pozyskał środkowych Piotra Haina i Dawid Gunia z Cuprum Lubin, atakującego reprezentacji Polski Dawida Konarskiego (Ziraat Bankasi Ankara) oraz przyjmujących Francuza Juliena Lyneela (Fundan University Szanghaj) i Niemca Christiana Fromma (Arkas Izmir).

Z klubu odeszli zaś: Maciej Muzaj, Patryk Strzeżek, Dardan Lushtaku, Wojciech Sobala, Damian Boruch, Rodrigo Quiroga, Jason DeRocco, Marcin Ernastowicz i Karol Gdowski.

Ważne umowy mają Grzegorz Kosok, Salvador Hidalgo Oliva i Lukas Kampa, a nowy kontrakt podpisał podstawowy libero Jakub Popiwczak.

Zmiany personalne były spowodowane niezadowoleniem działaczy i sponsorów z piątego miejsca w lidze. Już w styczniu zmienił się trener - Australijczyka Marka Lebedewa zastąpił Włoch Ferdinando De Giorgi.