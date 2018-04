PlusLiga. Piotr Gacek nowym prezesem Onico Warszawa

Były reprezentant Polski Piotr Gacek został nowym prezesem Onico Warszawa. Będzie również pełnił funkcję dyrektora sportowego klubu.

Zdjęcie Piotr Gacek /AFP

Po fazie zasadniczej PlusLigi doszło do zmian we władzach stołecznego klubu. Funkcję prezesa przestała pełnić Jolanta Dolecka. Zakończono również współpracę z Pawłem Zagumnym, który był wiceprezesem i dyrektorem sportowym. Roszady miały związek z nieudanym finiszem rozgrywek. Siatkarze Onico przez długi czas byli rewelacją PlusLigi. Na ostatniej prostej zaprzepaścili szansę, żeby walczyć o medale. Bardzo kosztowna okazała się strata punktu w pojedynku z Cerradem Czarnymi Radom. Wykorzystali to rywale Indykpol AZS Olsztyn, Asseco Resovia i Jastrzębski Węgiel spychając stołeczny zespół na siódme miejsce.



Miejsce Doleckiej i Zagumnego zajął Gacek, który z reprezentacją Polski zdobył wicemistrzostwo świata w 2006 roku i mistrzostwo Europy w 2009 roku. W drużynie narodowej rozegrał ponad 100 spotkań. Sukcesy odnosił także w klubach Skrze Bełchatów, ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle, AZS Częstochowa i Lotosie Treflu Gdańsk. W sumie ma w kolekcji osiem medali mistrzostw Polski. Pięć razy triumfował w Pucharze Polski. Siatkarską karierę zakończył w kwietniu 2017 roku. W grudniu dołączył do Onico, gdzie był odpowiedzialny za programy City Club i Junior Club.



Stołeczny klub w poniedziałek zagra drugi mecz o 7. miejsce z Cuprum Lubin. Pierwsze spotkanie wygrali podopieczni Stephane'a Antigi 3:1.