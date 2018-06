PlusLiga. Radostin Stojczew dyrektorem sportowym Stoczni Szczecin

Były reprezentant Bułgarii w siatkówce oraz były trener kadry tego kraju Radostin Stojczew został dyrektorem sportowym zespołu Stoczni Szczecin. Jego zatrudnienie to część planu, którego celem jest włączenie się szczecinian w rywalizację o mistrzostwo Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wattsy w świecie błędów. Wideo Eurosport

Bułgar będzie odpowiedzialny przede wszystkim za długoletni projekt budowy nowego i mocnego klubu, bazującego na solidnych i sprawdzonych strukturach.

Reklama

Stojczew przez długie lata z sukcesami występował na boisku, zdobywając mistrzostwo Bułgarii z CSKA Sofia, Austrii z Donaukraft Wiedeń i brąz w lidze francuskiej z Tours VB. Jeszcze większe sukcesy święcił jako trener. Wypracował sobie renomę jednego z najwybitniejszych fachowców w tej dyscyplinie. Przez lata prowadził czołowe kluby najmocniejszych lig świata (między innymi Dinamo Moskwa, Itas Diatec Trentino oraz Halkbank Ankara) i seryjnie triumfował w rozgrywkach krajowych oraz europejskich.

Na liście jego największych sukcesów trenerskich wymienić należy przede wszystkim trzy zwycięstwa w Lidze Mistrzów (wszystkie z Itasem Trentino w latach 2010-12), cztery triumfy w klubowych mistrzostwach świata (Itas 2009-12), mistrzostwo Rosji (Dinamo Moskwa 2006 r), cztery mistrzostwa Włoch i trzy puchary tego kraju (Itas). W latach 2010-2012 Stojczew pełnił także funkcję selekcjonera reprezentacji Bułgarii. W ostatnim sezonie prowadził włoski zespół Azimut Modena.

W stolicy Pomorza Zachodniego Bułgar ma wspomóc klub przede wszystkim swoją wiedzą i doświadczeniem. Będzie odpowiedzialny za projekt zbudowania wielkiej siatkówki w Szczecinie.

"W tym przypadku nazwisko i osiągnięcia, których dokonał, mówią w zasadzie same za siebie. Chcemy uczyć się od najlepszych, a skoro mamy takie założenie, to Rado jest idealną osobą, aby nam w tym pomóc. Mamy zamiar zbudować klub o mocnych podstawach, który będzie funkcjonował w ten sposób przez lata i właśnie za to odpowiedzialny jest Stojczew. Wspólnie z Mieszkiem Gogolem przebudowują obecnie pierwszą drużynę i to on wspiera nas w stworzeniu zdrowych struktur klubu. Naszym celem dalekosiężnym jest dotarcie ze szczecińską siatkówką do takich miejsc, w jakich on już regularnie bywał w przeszłości" - skomentował podpisanie umowy ze słynnym Bułgarem prezes KPS Stocznia Szczecin Jakub Markiewicz.

Stocznia Szczecin już poinformowała o podpisaniu umów z rozgrywającymi Lukasem Tichackiem (Resovia) i Łukaszem Żygadło (Sarmajeh Bank) oraz atakującym reprezentacji Polski Bartoszem Kurkiem. Prawdopodobnie w najbliższych dniach klub poinformuje oficjalnie o kolejnych transferach gwiazd siatkówki, m.in. Mateja Kazijskiego (JTEKT Stings) i Simona Van De Voorde (Pajkan Teheran).