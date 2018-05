​PlusLiga: Rewolucja w składzie Zaksy Kędzierzyn-Koźle

W ostatni weekend ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zakończyła sezon 2017/2018 czwartym miejscem w finałach Ligi Mistrzów. Brak medalu w LM i druga pozycja w PlusLidze - w której kędzierzynianie rządzili przez dwa ostatnie lata - wywołała potrzebę zmian personalnych. Z zespołem żegnają się m.in. Maurice Torres, Marco Falaschi, Rafał Buszek czy menedżer Tomasz Drzyzga. Nowi zawodnicy zostaną zaprezentowani już wkrótce.

Ostatni sezon klub zakończył ze srebrnymi medalami PlusLigi, ZAKSA awansowała również do turnieju finałowego Pucharu Polski i walczyła w Final Four elitarnych rozgrywek Ligi Mistrzów. Niestety, w Kazaniu wicemistrz Polski nie zdołał wdrapać się na podium i zawody zakończył na miejscu czwartym. "Czas podsumowań i ocen minionego już sezonu za nami, teraz przystępujemy do budowania składu na kolejny sezon, nie obędzie się bez zmian' - napisano na oficjalnej stronie Zaksy.



Po roku gry w kędzierzyńskich barwach szeregi klubu opuszczają Maurice Torres i Marco Falaschi. Portorykański atakujący wraz z rozwojem sezonu prezentował się coraz lepiej, będąc jednym z wyróżniających się zawodników naszego zespołu. Szczególnie zapadły nam w pamięć mecze fazy play-off Ligi Mistrzów czy półfinałowe rywalizacje plusligowe z Indykpolem AZS Olsztyn. Maurice Torres do Zaksy przeszedł z klubu włoskiej Serie A1 i teraz wraca do Włoch. Nowym klubem Portorykańczyka będzie Kioene Padwa. Kolejnym zawodnikiem, który po tym sezonie zmieni PlusLigę na włoską Serie A1 jest Marco Falaschi. Po trzech sezonach w Polsce włoski rozgrywający zdecydował się wrócić na Półwysep Apeniński, w sezonie 2018/2019 będzie występował w BCC Castellana Grotte.

Zdjęcie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle / Mirosław Szozda / Newspix

Zmiany w składzie Zaksy dotkną również przyjmujących i środkowych. Po kilku latach gry na Opolszczyźnie barwy klubowe zmieni Rafał Buszek. Do drużyny dołączył w 2015 roku, dwukrotnie z zespołem sięgając po tytuł mistrzowski oraz zdobywając Puchar Polski. Kolejnymi zawodnikami kończącymi kędzierzyńską przygodę są: Aleksander Maziarz, Korneliusz Banach i Krzysztof Zapłacki. Na wypożyczenie powędrują z kolei Kamil Semeniuk i Krzysztofa Rejno.



Po sezonie 2017/2018 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle rozstaje się menedżer zespołu Tomasz Drzyzga, którego rolę przejmie Wojciech Serafin.



"Nie jest to koniec zmian, o nowych kontraktach będziemy informować niebawem" - przekazał klub z Kędzierzyna-Koźla.