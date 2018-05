PlusLiga: siedmiu zawodników opuszcza Asseco Resovię Rzeszów

Asseco Resovia Rzeszów znów przejdzie rewolucję po sezonie PlusLigi. W poniedziałek klub z Podkarpacia poinformował, że z drużyną żegna się aż siedmiu siatkarzy, w tym występujący od lat na Podpromiu Czech Lukas Tichacek i Niemiec Jochen Schoeps.

Trenera Andrzeja Kowala i władze klubu z Rzeszowa nie mogło zadowolić szóste miejsce, które "Pasy" zajęły w sezonie 2017/2018. Brak medalu i miejsca w czwórce - po raz pierwszy od dziesięciu lat - musiał wywołać stanowczą reakcję.



W przyszłym sezonie w Rzeszowie nie zagrają: niemiecki atakujący Jochen Schoeps, czeski rozgrywający Lukas Tichacek, przyjmujący Aleksander Śliwka i Dominik Depowski, rozgrywający Michał Kędzierski, libero Paweł Rusek i fiński przyjmujący Elviss Krastins.



Na razie nie wiadomo, kto zastąpi wymienionych siatkarzy w składzie "Pasów". Wiadomo za to, że Aleksander Śliwka jest blisko umowy z Zaksą Kędzierzyn-Koźle.



Jochen Schoeps do Asseco Resovii dołączył w 2012 roku przechodząc z Iskry Odincowo. Do bogatego dorobku medalowego przez sześć lat występów dołożył kolejne krążki. Z Asseco Resovią świętował dwa mistrzostwa, dwa wicemistrzostwa Polski oraz srebro Ligi Mistrzów. Od 2016 roku pełnił też rolę kapitana drużyny.



Lukas Tichacek do Asseco Resovii dołączył w 2011 roku po kilku mistrzostwach Niemiec. Z naszą drużyną świętował kolejne sukcesy - trzykrotnie mistrzostwo Polski, dwukrotnie wicemistrzostwo naszego kraju, a także srebrny medal Ligi Mistrzów.



Wychowankowie ASK-u Rzeszów w minionym sezonie stali się ważnymi postaciami naszego zespołu. Ich pasja i zaangażowanie kilkukrotnie przechyliły szalę zwycięstwa na korzyść rzeszowian. Aleksander Śliwka z Asseco Resovią związany był od 2014 roku. W ciągu tych kilku lat dwukrotnie grał na wypożyczeniu (AZS Politechnika Warszawska i Indykpol AZS Olsztyn). Z drużyną zdobył srebrny medal mistrzostw Polski. Michał Kędzierski, kilka sezonów spędził grając w Cerrad Czarnych Radom i Effectorze Kielce, by na zakończone niedawno rozgrywki powrócić do naszego klubu. Dominik Depowski do Asseco Resovii dołączył w ubiegłym sezonie, a od jego połowy na zasadzie wypożyczenia grał w Espadonie Szczecin.



Paweł Rusek i Elviss Krastins spędzili w zespole z Podpromia miniony sezon. "Rufi" swoją karierę kontynuował będzie na parkietach PlusLigi.