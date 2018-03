PlusLiga. Stephane Antiga wniebowzięty po kolejnym świetnym meczu ONICO Warszawa

19. zwycięstwo w sezonie i awans na trzecią pozycję. Taki scenariusz musiał ucieszyć trenera ONICO Warszawa Stephane’a Anitigę. Podopieczni francuskiego trenera pokonali w niedzielę przed własną widownią Asseco Resovię Rzeszów 3:0 w 27. kolejce PlusLigi. – Po tym zwycięstwie jesteśmy w komfortowej sytuacji. Jestem zachwycony – przyznawał były selekcjoner reprezentacji Polski.

Zdjęcie Stephane Antiga / Bartłomiej Zborowski /PAP

- Moi zawodnicy spisali się znakomicie. Bardzo potrzebowaliśmy tych trzech punktów. Teraz jesteśmy w bardziej komfortowej sytuacji, ale nie odpuszczamy i dalej walczymy o awans do fazy play-off z jak najlepszego miejsca – mówił Antiga.

Teraz jego drużyna ma już na koncie 54 punkty, ale nadal nie jest pewna miejsca, które zagwarantuje walkę o medale. W tym sezonie pierwsze dwa zespoły po sezonie regularnym mają pewny udział w półfinale. Ekipy z pozycji 3-6 będą walczyły w dwóch ćwierćfinałach.

- Spotkanie z Resovią było naprawdę trudne. W pierwszym secie szło nam dość łatwo, ale potem rzeszowianie zaczęli grać zdecydowanie lepiej. Patrząc na ten mecz z boku, mogłoby się wydawać, że od początku do końca kontrolowaliśmy mecz, jednak Asseco było o krok od wyrównania w drugiej partii. Myślę, że możemy grać jeszcze lepiej. Szkoda, że Damian Wojtaszek ponownie doznał kontuzji. Obawiamy się, że może być to powtórka z tego, co wydarzyło się w Bielsku-Białej. Musimy jednak zaczekać na ostateczną opinię lekarza.

- Jestem bardzo zadowolony z postawy wszystkich zawodników. Świetny mecz rozegrał Wojtek Włodarczyk, trochę czasu potrzebuje jeszcze Bartek Kwolek, ale on też wrócił już do bardzo dobrej formy. Teraz nie za bardzo mamy czas na trening, bo już w środę gramy z PGE Skrą Bełchatów, więc musimy skupić się na odpowiednim odpoczynku i utrzymaniu formy. Przed nami trzy spotkania w zaledwie trzy dni, więc musimy dać z siebie wszystko – podsumował Stephane Antiga.