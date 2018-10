PlusLiga. Stocznia Szczecin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3. Kurek nie pomógł

Stocznia Szczecin przegrała na własnym parkiecie z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle 0:3 w jednym z hitowych starć drugiej kolejki PlusLigi. Pierwsze zwycięstwo w sezonie odniósł mistrz Polski, PGE Skra Bełchatów, który pokonał MKS Będzin 3:1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ siatkarzy. Polska - Brazylia 3:0 w finale. Wideo © 2018 Associated Press

Od początku spotkania w Szczecinie na boisku mogliśmy oglądać najmocniejsze składy, z czterema aktualnymi mistrzami świata po obu stronach siatki. Szczególnie z dobrej strony pokazywał się najlepszy zawodnik czempionatu w Bułgarii i we Włoszech Bartosz Kurek, który był nie do zatrzymania dla bloku rywali. Pierwszy set był bardzo wyrównany, a gospodarze prowadzili nawet 24:22. Wtedy jednak pomylił się w ataku Matej Kazijski i wicemistrzowie Polski doprowadzili do remisu po 24. Kolejny błąd Bułgara zdecydował o tym, że to ZAKSA zwyciężyła w pierwszej partii 28:26. Sprawdziła się taktyka i wykonanie zagrywek, które non stop kierowano w Kazijskiego.

Reklama

Druga partia zaczęła się dla gospodarzy fatalnie - ZAKSA znakomicie serwowała, grała sprytnie i skutecznie. To zupełnie załamało szczecinian, a rywale wypracowali sobie ogromną przewagę. Jedynie Kurek nadal grał znakomicie, to jednak było zdecydowanie za mało, by nawiązać choć walkę z wicemistrzami Polski, który zwyciężył do 16.

Trzeci set wydawało się, że będzie miał identyczny przebieg, lecz wtedy wyższy bieg wrzucił Kurek, który atakował, serwował i poderwał swój zespół do walki. W całym spotkaniu zdobył 21 punktów (55-procentowa skuteczność w ataku, dwa asy), lecz w samej końcówce trzeciej odsłony rywale znaleźli na niego wreszcie sposób, gdy niemal wszystkie piłki były kierowane do niego.



Po pierwszym rozegranym meczu Stoczni wyraźnie widać, że w tej ekipie drzemie spora siła, na razie jednak nie ma jeszcze zgranej drużyny. Taka dziś przyjechała do Szczecina i wywiozła z niego trzy punkty.

Zdjęcie Siatkarze PGE Skry Bełchatów / Grzegorz Michałowski / PAP

Stocznia Szczecin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (26:28, 16:25, 21:25)

Stocznia: Simon van de Voorde, Łukasz Żygadło, Nikołaj Penczew, Janusz Gałązka, Bartosz Kurek, Matej Kazijski - Adrian Mihułka (libero) - Nicholas Hoag, Nicolas Rossard (libero), Marcin Wika.

ZAKSA: Sam Deroo, Łukasz Wiśniewski, Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka, Mateusz Bieniek, Benjamin Toniutti - Paweł Zatorski (libero) - Sławomir Jungiewicz.

PGE Skra Bełchatów - MKS Będzin 3:1 (25:21, 25:27, 25:18, 25:20)

PGE Skra: Milad Ebadipour, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Grzegorz Łomacz, Artur Szalpuk, Renee Teppan - Kacper Piechocki (libero) - Kamil Droszyński, Milan Katic, Mariusz Wlazły.

MKS: Adrian Buchowski, Bartłomiej Grzechnik, Łukasz Kozub, Jake Langlois, Artur Ratajczak, Lincoln Williams - Michał Potera (libero) - Rafał Faryna, Szymon Gregorowicz, Tomasz Kowalski, Jakub Peszko.

Indykpol AZS Olsztyn - Cerrad Czarni Radom 0:3 (22:25, 22:25, 17:25)

Indykpol AZS: Jan Hadrava, Denis Kalinin, Serhij Kapełuś, Sebastian Warda, Paweł Woicki, Miłosz Zniszczoł - Michał Żurek (libero) - Radosław Gil, Mateusz Kańczok, Marcel Lux, Jakub Urbanowicz.

Cerrad Czarni: Tomasz Fornal, Norbert Huber, Alen Pajenk, Dejan Vinczić, Wojciech Żaliński, Maksym Żygałow - Michał Ruciak (libero).



Cuprum Lubin - Chemik Bydgoszcz 1:3 (19:25, 23:25, 25:16, 22:25)

Cuprum: Igor Grobelny, Przemysław Smoliński, Jakub Ziobrowski, Masahiro Yanagida, Mariusz Marcyniak, Kert Toobal - Jędrzej Gruszczyński (libero) - Damian Boruch, Maciej Gorzkiewicz, Adrian Patucha, Jakub Wachnik.

Chemik: Maksim Morozau, Raphael Margarido, Bartłomiej Lipiński, Michał Szalacha, Bartosz Filipiak, Nikola Kovacevic - Adam Kowalski (libero) - Kacper Bobrowski (libero), Paweł Gryc, Mateusz Siwicki, Jan Lesiuk, Piotr Sieńko, Mateusz Witek.