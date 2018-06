Przemysław Stępień siatkarzem ZAKS-y

Przemysław Stępień podpisał dwuletni kontakt z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle - poinformował klub. 24-letni siatkarz zastąpi w roli drugiego rozgrywającego wicemistrza kraju Włocha Marco Falaschiego.

Stępień w przeszłości przez siedem lat był zawodnikiem Trefla Gdańsk, w którym również pełnił funkcję rezerwowego. Ostatni sezon spędził zaś w Dafi Społem Kielce, gdzie był podstawowym graczem. Jego drużyna zajęła jednak ostatnie miejsce w tabeli PlusLigi i spadła do niższej klasy.

Przechodząc do ZAKS-y urodzony w Iławie siatkarz zdecydował się na powrót do roli drugiego rozgrywającego. Grą kędzierzynian kieruje bowiem Francuz Benjamin Toniutti.

- Miałem kilka ofert, ale ostatecznie zdecydowałem się na ZAKS-ę, z czego bardzo się cieszę. Gra tutaj to na pewno dla mnie możliwość rozwoju swoich umiejętności. Jeżeli dostanę szansę, to będę chciał ją wykorzystać jak najlepiej. Ben Toniutti to topowy rozgrywający. Postaram się czerpać garściami z jego doświadczenia i jak najwięcej nauki wyciągnąć z naszej współpracy - zaznaczył Stępień, cytowany na stronie klubu.

Jest on trzecim zawodnikiem, który zasilił ekipę z Kędzierzyna-Koźla w tej przerwie między sezonami. Wcześniej klub poinformował o pozyskaniu dwóch reprezentantów Polski - atakującego Łukasza Kaczmarka z Cuprum Lubin i przyjmującego Aleksandra Śliwki.

Klub pożegnał się w ostatnim czasie natomiast z Portorykańczykiem Maurice'em Torresem, Rafałem Buszkiem, Włochem Marco Falaschim, Aleksandrem Maziarzem, Korneliuszem Banachem i Krzysztofem Zapłackim. Wypożyczeni zostaną zaś Kamil Semeniuk i Krzysztof Rejno.

