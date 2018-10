Rafael Redwitz: Naszą tajną bronią są kibice

W środę o godzinie 20:30 siatkarze Asseco Resovii Rzeszów zainaugurują nowy sezon PlusLigi w hali Podpromie. W pierwszej domowej potyczce Pasy stawią czoła liderowi rozgrywek, Onico Warszawa.



Asseco Resovia Rzeszów sezon 2018/19 rozpoczęła od wyjazdowego spotkania z Aluron Virtu Wartą Zawiercie. Sobotni pojedynek dostarczył kibicom wielu emocji, a zawodnicy walczyli o każdą piłkę. Ostatecznie szalę zwycięstwa w tym pięciosetowym boju przechylili na swoją korzyść gospodarze. - To był niewątpliwie bardzo dobry mecz zespołów po obu stronach siatki. W pierwszym meczu pojawiło się trochę napięcia, zawierciańscy kibice stworzyli wspaniałą atmosferę wypełniając trybuny po brzegi, co nieco utrudniało grę. Jestem bardzo zadowolony z naszej postawy i “ducha" drużyny, a zwycięstwo Aluronu Virtu Warty nie byłoby możliwe gdyby nie ta seria punktów w piątej partii. Ale teraz jest to już częścią przeszłości, a my skupiamy się na przyszłości - podsumował premierowy pojedynek, Rafael Redwitz.



Podopieczni Andrzeja Kowala w swoim pierwszym domowym meczu zmierzą się z podopiecznymi Stephane Antigi. Jak środowych przeciwników ocenia Rafa? - Onico Warszawa to bardzo dobry zespół, z bardzo dobrym trenerem. Warszawscy zawodnicy mają dobre czucie w bloku i świetnie sobie radzą na wysokiej piłce. A my, chcąc wygrać ten mecz musimy zagrać naszą najlepszą siatkówkę! - ocenił nasz rozgrywający i dodał. - Podczas meczów w tym sezonie naszą największą siłą będzie wyrównana grupa zawodników. 15 świetnych graczy, którzy wzajemnie się uzupełniają. Pokazaliśmy to w sobotę, że każdy z nas może pomóc zespołowi, a z każdym spotkaniem będzie to jeszcze bardziej widoczne. Jednak naszą tajną bronią są kibice, którzy są niezwykle ważni, szczególnie w meczach domowych.



Rafa Redwitz wraca do Rzeszowa po ośmiu latach przerwy. Jak się czuje przed pierwszym oficjalnym meczem w hali Podpromie? - Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Myślę, że każdy to może zobaczyć! Wierzę, że podczas jutrzejszego meczu nasi kibice stworzą magiczną atmosferę. Wszyscy ludzie, którzy mnie otaczają sprawiają, że czuję się tutaj jak w domu i chcę dać z siebie wszystko, co najlepsze! - opowiedział francuski zawodnik. - Przed spotkaniem z warszawianami liczę na naszą dobrą grę, zabawę z tego co będziemy robić na boisku, walkę o każdą piłkę i wierzę, że dostarczymy kibicom same pozytywne emocje - dodał.



- Przed nami pierwszy domowy mecz, niezwykle ważny. Staramy się o tym nie myśleć i nie budować żadnej presji. Zwycięstwo będzie rezultatem naszej dobrej gry i dobrze przepracowanych treningów. A sezon się przecież dopiero zaczyna! Mamy dużo do udowodnienia i do pokazania naszej najlepszej siatkówki. Mam nadzieję, że wprowadzimy w życie to, co pokazujemy każdego dnia podczas treningów. Pamiętajcie: Sovia! Sovia! Sovia! - zakończył Rafa Redwitz.



Za: assecoresovia.pl