Roberto Piazza zostaje w PGE Skrze Bełchatów

Włoch Roberto Piazza, który poprowadził siatkarzy PGE Skry do tytułu mistrza Polski będzie trenerem drużyny również w kolejnym sezonie - poinformował we wtorek klub z Bełchatowa. Przygotowania do nowych rozgrywek jego podopieczni rozpoczną na początku sierpnia.

"Jestem szczęśliwy, że na kolejny sezon zostaję w rodzinie PGE Skry. Wszyscy wykonali kawał dobrej roboty w rozgrywkach 2017/2018" - powiedział 50-letni szkoleniowiec cytowany na internetowej stronie klubu.

Włoch zapowiedział, że razem ze swoimi podopiecznymi zamierza powtórzyć tę pracę, aby obronić zdobyte mistrzostwo i sięgnąć po dziesiąty tytuł w historii PGE Skry. Poinformował, że przygotowania do nowego sezonu rozpoczną się na początku sierpnia i jak dodał, jest pewny, że siatkarze będą gotowi, by dać z siebie sto procent.

W minionych rozgrywkach bełchatowianie pod wodzą Piazzy sięgnęli również po Superpuchar Polski. Włoski szkoleniowiec do klubu z Bełchatowa trafił rok temu.

W przerwie między rozgrywkami do zespołu mistrzów kraju dołączyli: środkowy Jakub Kochanowski (ostatnio Indykpol AZS Olsztyn), reprezentant Estonii Renee Teppan (Trentino Volley) i przyjmujący Piotr Orczyk (Knack Randstad Roeselare). Odeszli zaś serbski środkowy Srecko Lisinac (do Trentino), rozgrywający Marcin Janusz (Trefl Gdańsk), przyjmujący Bartosz Bednorz, który prawdopodobnie trafi do jednego z włoskich klubów i atakujący Szymon Romać. Z podstawowych graczy obowiązujące kontrakty mają m.in. kapitan Mariusz Wlazły, środkowy Karol Kłos, rozgrywający Grzegorz Łomacz, przyjmujący Milad Ebadipour, libero Kacper Piechocki.