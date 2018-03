Siatkarska Liga Mistrzów. ZAKSA, PGE Skra i Jastrzębski Węgiel w piątek poznają rywali

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, PGE Skra Bełchatów i Jastrzębski Węgiel awansowały do fazy play off Ligi Mistrzów, a rywali w pierwszej rundzie tego etapu poznają w piątek - losowanie o godz. 12 w Luksemburgu.

Zdjęcie Trener ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle Andrea Gardini / Maciej Kulczyński /PAP

ZAKSA zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie, a Skra i jastrzębianie zakończyli rywalizację w tej rundzie na drugiej pozycji.

W fazie pucharowej wystąpi 12 drużyn. Poza trzema polskimi zespołami będą to: triumfatorzy trzech ostatnich edycji Zenit Kazań, Lokomotiw Nowosybirsk (oba Rosja), Trentino Diatec, Sir Safety Perugia, Cucine Lube Civitanova (wszystkie Włochy), Berlin Recycling Volleys, VfB Friedrichshafen (oba Niemcy), Halkbank Ankara (Turcja) i Noliko Maaseik (Belgia).

Z tego grona wybrany zostanie gospodarz turnieju Final Four, a jego miejsce w play off zajmie Chaumont VB 52 Haute Marne (Francja).

Wszystkie trzy kluby, które uzyskały awans po zajęciu trzeciej pozycji, rywalizowały w "polskich" grupach.

Dwustopniowa faza pucharowa odbędzie się między 13 marca a 12 kwietnia. Turniej finałowy z udziałem najlepszych czterech drużyn tegorocznej edycji zaplanowano na 12-13 maja.

Tylko z jednej rundy składać się będą zmagania play off w LM siatkarek, w których weźmie udział sześć ekip. W tym gronie nie znalazł się żaden z polskich klubów - Chemik Police, Grot Budowlani Łódź i Developres SkyRes Rzeszów odpadły po fazie grupowej. Do fazy pucharowej zakwalifikowały się zaś: CSM Volei Alba Blaj (Rumunia), Igor Gorgonzola Novara, Imoco Volley Conegliano (oba Włochy), Dinamo Kazań (Rosja), broniący tytułu VakifBank Stambuł (Turcja) i Volero Zurych (Szwajcaria).

Z tego grona wybrany zostanie gospodarz turnieju Final Four, a w play off zastąpi go Galatasaray Stambuł.

Dwumecze w trzech parach w fazie pucharowej rozegrane zostaną między 20 marca a 5 kwietnia. Turniej finałowy z udziałem najlepszych czterech drużyn tegorocznej edycji zaplanowano na 5-6 maja.

Organizatorzy Final Four zostaną ogłoszeni tuż przed rozpoczęciem piątkowego losowania.