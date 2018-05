Taichiro Koga: Mamy niesamowitych kibiców

"Mamy niesamowitych kibiców, poziom siatkówki w Polsce jest najwyższy, z jakim się zetknąłem. Zostaję na kolejny sezon, by powalczyć o play off" - powiedział Taichiro Koga japoński libero Aluronu Virtu Warty Zawiercie, 9. drużyny ekstraklasy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jakub Kochanowski po meczu Polska - Kanada (3:1). Wideo INTERIA.TV

Kogę rok wcześniej działacze ówczesnego beniaminka PlusLigi ściągnęli z francuskiego Paris Volley. Był pierwszym zagranicznym zawodnikiem w historii zawierciańskiego klubu i pierwszym japońskim siatkarzem w ekstraklasie.

Reklama

“Pierwszy sezon w Polsce był dla mnie udany. Ludzie są mili i otwarci, spędziłem tu sympatyczny czas. Przed przyjazdem niewiele wiedziałem o kraju i jego historii" - dodał reprezentant Japonii.

Podkreślił, że zarówno poziom ligi, jak i organizacji zawierciańskiego klubu przeszły jego oczekiwania.

"Wszystko ułożyło się w Polsce dobrze. Zostaję w Zawierciu na kolejny sezon, by powalczyć z zespołem o play off. To interesujące wyzwanie. No i ci nasi niesamowici kibice. To naprawdę wielka przyjemność grać dla takiej publiczności w kolejnych rozgrywkach. Moja rodzina też jest szczęśliwa z pozostania w Polsce" - powiedział Koga.

Przyznał, że w jego ojczyźnie piłka nożna jest bardziej popularna od siatkówki.

"Wszyscy u nas interesują się nadchodzącymi piłkarskimi mistrzostwami świata. Myślę, że większość z nas nie spodziewa się wyjścia naszego zespołu z grupy, więc obawiam się, że Polska prawdopodobnie pokona reprezentację Japonii" - ocenił libero, który wraz z reprezentacją uczestniczy w rozgrywkach Ligi Narodów.

Zespoły Polski i Japonii oraz Kolumbii i Senegalu zagrają w rosyjskim piłkarskim mundialu w grupie H.

“W trakcie pierwszego weekendu Ligi Narodów wygraliśmy dwa spotkania i doznaliśmy jednej porażki. Teraz w Brazylii przygotowujemy się do kolejnych spotkań" - zakończył Japończyk.

Jego drużyna narodowa zmierzyła się we francuskim Rouen m.in. z Australią, którą prowadzi nowy szkoleniowiec Aluronu Mark Lebedew. Japończycy wygrali 3:1, Koga w tym spotkaniu nie wystąpił.

Lebedew trenerem zawiercian został w maju. Zastąpił Włocha Emanuele Zaniniego.

W minionym sezonie drużyna z Zawiercia zasadniczą część rywalizacji zakończyła na 10. miejscu, a potem w dwumeczu o dziewiątą lokatę okazała się lepsza od Cerradu Czarnych Radom.