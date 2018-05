Amerykanki nowymi liderkami Siatkarskiej Ligi Narodów

Polskie siatkarki przegrały z Serbią (1:3) w piątym meczu Siatkarskiej Ligi Narodów. Pierwszej porażki doznały Holenderki, które uległy reprezentacji Stanów Zjednoczonych w trzech setach i straciły prowadzenie w klasyfikacji. Amerykanki z kolei awansowały na pierwsze miejsce.

Podopieczne Jacka Nawrockiego, po wtorkowym sensacyjnym zwycięstwie nad Chinkami 3:2, były bliskie sprawienia kolejnej dużej niespodzianki. W starciu przeciwko mistrzyniom Europy pewnie wygrały pierwszą partię, dwie kolejne przegrały na przewagi, choć miały w każdej z nich piłki setowe. Dopiero ostatni set należał już zdecydowanie do utytułowanych rywalek.



Polki na zakończenie turnieju w Makau w czwartek zmierzą się z Tajlandią; w klasyfikacji generalnej zajmują 11. lokatę.



W piątej serii spotkań w japońskiej Toyocie doszło do meczu "na szczycie", w którym Amerykanki pewnie pokonały Holandię 3:0. Z pierwszego zwycięstwa w rozgrywkach mogły cieszyć się Włoszki - wygrały z Niemkami 3:0.



Liga Narodów to nowa impreza, która zastąpiła dotychczasowy cykl World Grand Prix. Bierze w niej udział 16 reprezentacji, każda z nich wystąpi w pięciu turniejach i w fazie zasadniczej rozegra 15 spotkań. Do turnieju finałowego awansuje najlepsza piątka klasyfikacji generalnej, a stawkę zespołów uzupełni gospodarz - Chiny.



Polska oraz trzy inne kraje - Argentyna, Dominikana i Belgia mają status drużyny pretendującej, a to oznacza, że muszą walczyć o utrzymanie, żeby w kolejnym sezonie znów wystąpić w elicie.



Wyniki środowych spotkań Siatkarskiej Ligi Narodów:



Toyota (Japonia)



Holandia - USA 0:3 (19:25, 21:25, 23:25)

Japonia - Belgia 3:0 (25:19, 25:20, 25:19)

Suwon (Korea Południowa)



Włochy - Niemcy 3:0 (25:22, 25:18, 25:20)

Korea Południowa - Rosja 3:0 (25:19, 25:14, 25:17)



Makau (Chiny)



Polska - Serbia 1:3 (25:20, 25:27, 24:26, 15:25)

Chiny - Tajlandia 3:1 (25:23, 26:24, 22:25, 25:17)



