Błażej Krzyształowicz: Chcemy grać z najlepszymi

"Awans do fazy grupowej Ligi Mistrzyń jest naszym celem. Chcemy grać z najlepszymi" - podkreślił po wyeliminowaniu mistrza Węgier Bekescsabai Roplabda trener siatkarek Grot Budowlanych Łódź Błażej Krzyształowicz. Do osiągnięcia celu łodzianki muszą pokonać jeszcze jednego rywala.

Brązowe medalistki mistrzostw Polski nie miały większych problemów z przebrnięciem przez pierwszą rundę eliminacji najważniejszych klubowych rozgrywek w Europie. W dwumeczu okazały się wyraźnie lepsze od pięciokrotnych mistrzyń Węgier, wygrywając 3:1 na wyjeździe i 3:0 przed własną publicznością.



"Dobrze, że skończyło się tak, jak się skończyło, czyli najniższym nakładem sił w trzech setach. Ale nasza jakość musi być lepsza, żeby liczyć się na krajowym podwórku i w Europie. Żeby być z siebie zadowolonym, a nie uważać, że coś się udało, że gramy dalej, dzięki błędom przeciwnika. Na pewno jakości po naszej stronie powinno być więcej" - przyznał po środowym rewanżu z Bekescsabai szkoleniowiec łódzkiej drużyny.



Mimo mieszanych uczuć po tym spotkaniu, Krzyształowicz ocenił, że jego podopieczne stać na występy w fazie grupowej LM. Jak dodał, to jeden z celów zespołu, który w niedzielę sięgnął po Superpuchar Polski.



"Uważam, że będziemy tam grać. Chcemy wywalczyć awans, bo chcemy grać z najlepszymi. Dla sportowców nie ma nic lepszego, jak rywalizowanie z najlepszymi, a w Lidze Mistrzyń występują topowe europejskie marki" - tłumaczył trener siatkarek Budowlanych.



Aby wystąpić w fazie grupowej Ligi Mistrzyń łodzianki muszą wyeliminować jeszcze jednego rywala. Ich przeciwnikiem w bezpośredniej walce o miejsce w grupie będzie ASPTT Miluza, która wyeliminowała ZOK Jedinstvo Brcko z Bośni i Hercegowiny (3:1 i 3:0). Z francuskim zespołem Budowlani zmierzą się 7 listopada w Łodzi i 13 listopada w Miluzie.



"Jeszcze nie wiemy za dużo o tej drużynie, bo teraz skupiamy na inauguracji ekstraklasy z Eneą PTPS w Pile, która czeka nas już w piątek. Stosujemy metodę małych kroków, czyli myślenia o każdym kolejnym meczu. Patrząc na skład personalny francuskiej ekipy nie ma w niej gwiazd światowego formatu. Na pewno trzeba jednak bardzo poważnie podejść do tej konfrontacji, bo to kolejny etap, w którym będzie trzeba się bić" - zaznaczył Krzyształowicz.



W tym sezonie w LM będzie rywalizować 27 zespołów, lecz tylko 20 z nich wystąpi w fazie grupowej. Miejsca w niej ma zapewnione 18 rozstawionych drużyn, w tym m.in. mistrz Polski - Chemik Police i wicemistrz - ŁKS Commercecon Łódź. Losowanie grup zaplanowano na piątek w Budapeszcie.