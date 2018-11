Budapeszt stolicą europejskiej siatkówki, zapadną decyzje przed ME

W czwartek i piątek Budapeszt będzie stolicą europejskiej siatkówki. To właśnie w tym mieście 1 listopada uroczyście zaprezentowane zostanie logo mistrzostw Europy 2019. Nazajutrz w stolicy Węgier odbędzie się losowanie grup siatkarskiej Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń, a wieczorem Europejska Gala Siatkówki. Na piątkowy ranek zaplanowane jest też drugie posiedzenie plenarne Rady CEV.

Do stolicy Węgier w pierwsze dni listopada zawitają siatkarskie autorytety, wielu legendarnych graczy i ambasadorów siatkówki, a także przedstawiciele mediów z całego świata. Gospodarzem wydarzenia będzie Várkert Bazár i to właśnie w jego murach po raz pierwszy zaprezentowane zostanie logo EuroVolley 2019, a w piątek wieczorem odbędzie się Europejska Gala Siatkówki.



Całość wydarzeń 1 listopada będzie poświęcona zbliżającym się wielkimi krokami mistrzostwom Europy, które mają być kolejnym przełomem w siatkówce Starego Kontynentu. Wiadome jest, że w przyszłym roku w czempionacie wystartują aż po 24 drużyny w każdej kategorii płci, a odpowiedzialną rolę organizatorów otrzyma łącznie osiem kraju - cztery u panów i cztery u pań. Francja, Belgia, Słowenia i Holandia przyjmą w swoje granice drużyny męskie, natomiast Turcja, Węgry, Słowacja i Polska zadbają o turniej kobiecy. Przypominamy, że nasz kraj dwa lata temu był organizatorem ME, a mistrzami kontynentu zostali Rosjanie.



W piątek o godzinie 18 w hotelu Hilton odbędzie się losowanie grup Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń, w którym weźmie udział po 20 zespołów w każdej kategorii. Osiemnaście ekip ma zagwarantowany udział w czwartej rundzie natomiast pozostałe dwie wyłonią eliminacje, które zakończą się w połowie listopada. Wśród rywalizujących drużyn nie zabraknie Zenitu Kazań sześciokrotnego zwycięzcy Ligi Mistrzów i VakifBanku Stambuł - czterokrotnego triumfatora rozgrywek siatkarek. Polskę w rywalizacji siatkarzy reprezentować będą PGE Skra Bełchatów, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Trefl Gdańsk. Przebieg losowania będzie można śledzić na oficjalnym kanale CEV na YouTube a także na koncie CEV Volleyball Champions League na Facebooku.



Na zamknięcie wydarzeń w Budapeszcie odbędzie się Europejska Gala Siatkówki, która rozpocznie się o godz. 20 w Várkert Bazár. W planach uroczystości uwzględniono liczne atrakcje, jednak najważniejszym punktem będzie wyłonienie laureatów w dziewięciu kategoriach:





Nagroda CEV za całokształt działań

Wydarzenie roku 2018

Najlepszy siatkarz Europy 2018

Najlepsza siatkarka Europy 2018

Najlepszy trener reprezentacji kobiecej 2018

Najlepszy trener reprezentacji męskiej 2018

Królowa Plaży 2018

Król Plaży 2018

Nagroda specjalna za osiągnięcia w innych kategoriach wiekowych

Dotychczas nagrodę Europejskiej Konfederacji otrzymały dwie polskie siatkarki: Małgorzata Glinka (w roku 2003) i Dorota Świeniewicz (w roku 2005). Druga z nich pojawi się Budapeszcie w roli legendy Polskiej Siatkówki.



