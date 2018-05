Gwiazdy i legendy światowej siatkówki zagrają w Łodzi

Legendy światowej siatkówki oraz polskie gwiazdy wystąpią w czerwcu w łódzkiej Atlas Arenie. Kibice ponownie na boisku będą mogli zobaczyć słynnego Brazylijczyka Gibę oraz m.in. Włocha Andreę Zorziego, Serba Vladimira Grbica oraz mistrzów świata Pawła Zagumnego i Michała Winiarskiego.

"Zaczynamy wielki projekt, który zgromadzi największych graczy w historii światowej siatkówki. Do Łodzi z różnych stron świata przyjadą zawodnicy tworzący wielkie momenty w tej dyscyplinie sportu. To m.in.: Giba, Andrea Zorzi, Samuele Papi, Siergiej Tietiuchin, Rusłan Olichwier, Wiaczesław Zajcew, Marcos Milinkovic, David Lee, Goran Vujević. To naprawdę najlepsi gracze, którzy jeszcze raz spotkają się na boisku" - powiedział podczas konferencji prasowej w Łodzi ambasador fundacji All Star Volley Vladimir Grbić.

Jak dodał mistrz olimpijski z Sydney, to nie wszystkie gwiazdy, które 16 czerwca w pokazowym meczu All Star Volley Show będą mogli oglądać polscy kibice. Wymieszane składy uzupełnią bowiem byli reprezentanci Polski, w tym mistrzowie świata z 2014 roku.

"Z mojego pokolenia na pewno pojawią się m.in. Piotrek Gruszka i Michał Winiarski. Do tego oprócz wspaniałej legendy - Ryszarda Boska, do Atlas Areny zawita też kilku jego kolegów z zespołu. Nie było jeszcze takiego wydarzenia, w którym zagraliśmy razem. Mam nadzieję, że hala się wypełni i odda honor zawodnikom, którzy zrobili tak wiele dla polskiej i światowej siatkówki" - ogłosił Paweł Zagumny. Oprócz wymienionych przez byłego rozgrywającego "Biało-Czerwonych" siatkarzy w Łodzi mają wystąpić również Karol Kłos i Jakub Jarosz.

Mecz siatkarskich sław ma być kulminacyjnym punktem rozpoczynającego się w Polsce międzynarodowego programu "Graj o siebie". Jego celem jest promocja wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i zgodnych z naturą metod produkcji zdrowej żywności.

"Przez trzy najbliższe miesiące razem z fundacją All Star Volley na terenie całego kraju będziemy organizować pikniki siatkarskie. W ich trakcie chcemy pokazywać, dlaczego zdrowa żywność i aktywność fizyczna jest tak istotna. Zamierzamy oderwać młodzież od komputerów, telefonów i zaprosić na boisko siatkarskie" - tłumaczył prezes partnera strategicznego przedsięwzięcia firmy Bio-Gen Artur Kleina.

Ambasadorem akcji został Jarosz. Atakujący Asseco Resovii Rzeszów tłumaczył, że przykład i obecność siatkarskich sław ma zachęcić najmłodszych do uprawiania sportu. "Pierwsza z cyklu ok. 60 imprez odbędzie się już w sobotę w Tczewie. Zaplanowaliśmy m.in. treningi i wiele innych atrakcji. Sam jestem ojcem dwójki chłopaków i wiem, jak ważne jest, by zdrowo się rozwijali i aktywnie spędzali czas" - podkreślił.

Dodatkową atrakcją All Star Volley Show ma być jubileuszowy 500. koncert w karierze Dawida Kwiatkowskiego.