Liga Narodów siatkarzy. Polacy rozpoczynają przygotowania pod wodzą Heynena

Powołani do szerokiej kadry na mecze Ligi Narodów polscy siatkarze przyjadą do Warszawy, by w dwóch kolejnych dniach przejść badania i załatwić procedury wizowe. Potem przeniosą się do Spały, gdzie zaczną treningi pod wodzą Vitala Heynena.

Heynen, który dopiero rozpoczyna pracę w roli szkoleniowca "Biało-Czerwonych", powołał do szerokiej kadry 26 zawodników. Dodatkowo do udziału w zajęciach w Spale zaprosił rozgrywającego Łukasza Kozuba i libero Mateusza Masłowskiego, którzy nie są przewidziani do występu w LN. W poniedziałkowy wieczór kadrowicze nie będą jeszcze jednak w komplecie.

- Później do grupy dołączą występujący w zagranicznych klubach Michał Kubiak i Fabian Drzyzga. Zawodnicy, którzy w minioną sobotę walczyli o medale w PlusLidze, mają się stawić w Warszawie z wyjątkiem Pawła Zatorskiego i Mateusza Bieńka z Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Ich czeka bowiem jeszcze udział w Final Four Ligi Mistrzów - powiedział rzecznik polskiej reprezentacji Mariusz Szyszko.

Kubiak w sobotę w barwach Panasonic Panthers zdobył Puchar Kurowashiki. W tym sezonie kapitan biało-czerwonych wywalczył z "Panterami" mistrzostwo Japonii. Pod koniec marca przeniósł się na chwilę do Pekin Volleyball, by wystąpić w finale ligi chińskiej, który jego drużyna jednak przegrała. Drzyzga w barwach Olympiakosu Pireus jest zaś w trakcie walki o mistrzostwo Grecji. Jego zespół prowadzi w finałowej rywalizacji play off do trzech zwycięstw z PAOK Saloniki 2-0, a tytuł zapewnić może sobie w środę.

Jak poinformował Szyszko, zgrupowanie rozpocznie się tak naprawdę w czwartek, kiedy rano odbędzie się w Spale pierwszy trening. Zajęcia poprowadzi Heynen. Belg w lutym zastąpił zwolnionego w ubiegłym roku - po nieudanym występie w mistrzostwach Europy - Włocha Ferdinando De Giorgiego.

Przed zaplanowaną na 25-27 maja inauguracją LN, która od tego roku zastąpi Ligę Światową, Polacy rozegrają dwa sparingi z ekipą Kanady - 19 maja w Katowicach i 21 maja w Opolu.

Heynen zapowiedział, że LN będzie służyć mu przede wszystkim do sprawdzenia młodych zawodników. Najważniejszą imprezą sezonu są mistrzostwa świata (9-30 września), w których "Biało-Czerwoni" będą bronić tytułu.

Powołani do kadry na mecze Ligi Narodów siatkarzy 2018:

rozgrywający: Fabian Drzyzga (Olympiakos Pireus), Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz (obaj PGE Skra Bełchatów), Marcin Komenda (GKS Katowice);

przyjmujący: Bartosz Bednorz (PGE Skra Bełchatów), Tomasz Fornal (Cerrad Czarni Radom), Michał Kubiak (Panasonic Panthers, Japonia), Bartosz Kwolek (ONICO Warszawa), Artur Szalpuk, Mateusz Mika (obaj Trefl Gdańsk), Aleksander Śliwka (Asseco Resovia Rzeszów);

atakujący: Łukasz Kaczmarek (Cuprum Lubin), Dawid Konarski (Jastrzębski Węgiel), Bartosz Kurek (Ziraat Bankasi), Maciej Muzaj (Jastrzębski Węgiel), Damian Schulz (Trefl Gdańsk);

środkowi: Mateusz Bieniek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Norbert Huber (Cerrad Czarni Radom), Jakub Kochanowski (Indykpol AZS Olsztyn), Bartłomiej Lemański (Asseco Resovia Rzeszów), Jan Nowakowski (ONICO Warszawa), Piotr Nowakowski (Trefl Gdańsk);

libero: Kacper Piechocki (PGE Skra Bełchatów), Damian Wojtaszek (ONICO Warszawa), Paweł Zatorski (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Michał Żurek (Indykpol AZS Olsztyn).

Terminarz turniejów LN z udziałem reprezentacji Polski:

25-27 maja, Katowice/Kraków: Polska, Rosja, Kanada, Korea

1-3 czerwca, Łódź: Polska, Chiny, Niemcy, Francja

8-10 czerwca, Osaka: Japonia, Polska, Bułgaria, Włochy

15-17 czerwca, Chicago: USA, Polska, Serbia, Iran

22-24 czerwca, Melbourne: Australia, Argentyna, Brazylia, Polska

Turniej finałowy: 4-8 lipca, Lille (Francja)