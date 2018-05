Liga Siatkówki Kobiet: Kinga Hatala nową atakującą Developresu SkyRes Rzeszów

29-letnia atakująca Kinga Hatala została nową zawodniczą Developresu SkyRes Rzeszów. Wcześniej grała m.in. w zespołach z Krakowa, Murowanej Gośliny, Ostrowca Świętokrzyskiego, Muszyny, Torunia i Warszawy - poinformowano w środę na stronie internetowej klubu.

Zdjęcie Developres SkyRes Rzeszów /Maciej Gocłoń /Newspix



Hatala jest kolejną siatkarką, która w najbliższym sezonie zasili rzeszowską drużynę. We wtorek do Developresu SkyRes dołączyła środkowa Maja Tokarska. Dzień wcześniej uczyniła to 23-lenia Bułgarka grająca na pozycji rozgrywającej Petja Barakowa.



Swoje kontrakty na najbliższy sezon z klubem znad Wisłoka przedłużyły: Jelena Blagojević i Agnieszka Rabka. Blagojević przybyła do Rzeszowa z Chemika Police w 2017 r. Wcześniej grała m.in. w ligach włoskiej i tureckiej. Z kolei rozgrywająca Rabka w Developresie pojawiła się w trakcie sezonu 2017/18.



Natomiast w najbliższym sezonie w rzeszowskiej drużynie nie wystąpią: atakujące Julia Andruszko i Adela Helic, rozgrywająca Anna Kaczmar oraz przyjmujące Ewa Żak i Klaudia Kaczorowska.



Siatkarki Developres SkyRes Rzeszów ostatni sezon zakończyły na czwartym miejscu. W poprzednim roku zdobyły brązowy medal mistrzostw Polski.