LM siatkarek. Grot Budowlani Łódź - VakifBank Stambuł 0:3

Siatkarki Grot Budowlanych Łódź w 5. kolejce gr. D Ligi Mistrzyń przegrały we własnej hali z broniącym trofeum VakifBankiem Stambuł 0:3 (13:25, 22:25, 16:25). Łodzianki w tych rozgrywkach nie zdobyły jeszcze punktu.

Zdjęcie Zawodniczki Grotu Budowlanych Łódź Martyna Grajber (L) i Julia Piotrowska (P) / Grzegorz Michałowski /PAP

Drużyny, które zmierzyły się w łódzkiej Atlas Arenie, są na przeciwnych biegunach. Należący do światowego topu VakifBank, w którym występują gwiazdy kobiecej siatkówki (m.in. Chinka Zhu Ting, Holenderka Lonneke Sloeetjes, Serbka Milena Rasic) wygrał wszystkie mecze w tej edycji LM i do Łodzi przyjechał już pewny awansu do fazy play off. Gospodynie z samymi porażkami zamykają zaś grupową tabelę i mogą jedynie marzyć o honorowym pożegnaniu z europejskimi rozgrywkami.

Tak samo wyglądały wydarzenia na boisku. Mistrzynie Turcji natychmiast przejęły inicjatywę i szybko powiększały przewagę punktową. Na pierwszej przerwie technicznej prowadziły 8:4, a na drugiej 16:6. Punkty seriami zdobywały na przemian Ting, Rasic i kapitan Gozde Kirdar. Do piłki setowej doprowadziła Sloeetjes, a po chwili Holenderka zakończyła pierwszą odsłonę, w której łodzianki zdobyły tylko 13 punktów.

Dość nieoczekiwanie więcej emocji było w drugim secie. To wicemistrzynie Polski nadawały w nim ton grze i długo prowadziły (13:6 i 18:13). Pogoń przyjezdnych okazała się jedna skuteczna i po ataku Ting po raz pierwszy w tej partii objęły prowadzenie (21:20). Podopieczne trenera Błażeja Krzyształowicza podjęły jeszcze walkę w końcówce, lecz znów nie do zatrzymania były chińska przyjmująca oraz Sloeetjes.

Ostatni set w pełni należał już do triumfatorek Ligi Mistrzyń. Szybko osiągnęły bezpieczną przewagę (10:4) i zmierzały do końcowego triumfu. Przypieczętowała je efektownym blokiem Ting, która zdobyła ostatni punkt w tym meczu.

VakifBank dzięki kolejnej wygranej umocnił się na czele tabeli gr. D. W drugim meczu tej grupy wiceliderujący Galatasaray Stambuł pokonał 3:1 Dynamo Moskwa.

Łodzianki w swoim ostatnim grupowym meczu 27 lutego zmierzą się na wyjeździe z Dynamem.

Grupa D Ligi Mistrzyń:



Grot Budowlani Łódź - VakifBank Stambuł 0:3 (13:25, 22:25, 16:25)

Budowlani: Pavla Vincourova, Martyna Grajber, Gabriela Polańska, Julia Piotrowska, Julia Twardowska, Hana Cutura - Agata Witkowska (libero) - Kaja Grobelna, Ewelina Polak, Adrianna Muszyńska, Justyna Kędziora.

VakifBank: Gozde Kirdar, Zhu Ting, Naz Aydemir, Kubra Akman, Lonneke Sloeetjes, Milena Rasic - Hatice Orge (libero) - Cansu Ozbay, Melis Durul.

Galatasaray Stambuł - Dynamo Moskwa 3:1 (19:25, 25:22, 25:15, 25:21)

Tabela:



1. VakifBank Stambuł 5 5 0 15-4 14

2. Galatasaray Stambuł 5 4 1 13-6 12

3. Dynamo Moskwa 5 1 4 7-12 4

4. Grot Budowlani Łódź 5 0 5 2-15 0