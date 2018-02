LM siatkarzy: Berlin RV - Jastrzębski Węgiel 3:2

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali na wyjeździe z Berlin Recycling Volleys 2:3 (25:23, 16:25, 25:18, 17:25, 9:15) w swoim ostatnim meczu grupowym Ligi Mistrzów, ale awansowali do play off z drugiego miejsca za rosyjskim Zenitem Kazań.

Zdjęcie Siatkarze Jastrzębskiego Węgla / Andrzej Grygiel /PAP

Przed tym spotkaniem jastrzębianie zajmowali w tabeli grupy D drugie miejsce za Zenitem Kazań, mając dwa punkty przewagi nad mistrzem Niemiec. W walce o awans nie liczył się już francuski Spacer’s Tuluza, który w środę przegrał z Rosjanami 0:3. Trener polskiej ekipy Ferdinando De Giorgi zapowiadał walkę o zwycięstwo i utrzymanie pozycji.

Pierwszy mecz z Niemcami w Jastrzębiu-Zdroju zakończył się pewną wygraną gospodarzy 3:0. Przed rewanżem w obu klubach zmienili się trenerzy - De Giorgi zastąpił Autralijczyka Marka Lebedewa, a w Berlinie rodak tego ostatniego Luke Reynolds (w poprzednim sezonie odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne jastrzębian) oddał zespół Rumunowi Stelianowi Moculescu.

Do stolicy Niemiec wybrała się ponad setka jastrzębskich kibiców, którzy byli widoczni i słyszalni w Max Schmeling Halle, chociaż przebić się przez doping czterech tysięcy dobrze zorganizowanych i aktywnych sympatyków miejscowej drużyny, wypełniających szczelnie trybuny, nie było łatwo. Gospodarze gorąco przywitali rozgrywającego jastrzębian i reprezentacji Niemiec Lukasa Kampę.

Podopieczni trenera De Giorgiego zaczęli spotkanie od prowadzenia 5:0, czym rywale zdawali się zaskoczeni. Potem goście prowadzili 11:6, 18:13 i wydawało się, że łatwo odskoczą mistrzom Niemiec. Berlińczycy poprawili grę w obronie, w czym pomógł libero Luke Perry i doprowadzili do remisu po 20.

Nerwową końcówkę wygrali goście 25:23, po sprytnym zagraniu Rodrigo Quirogi, ale początek drugiej partii przespali, przegrywali 0:4, na co ich trener zareagował prośbą o przerwę. Niewiele to pomogło. Zagrzewani ogłuszającym dopingiem rywale złapali wiatr w żagle, powiększali przewagę i wygrali bardzo przekonująco, co zapowiadało spore emocje.

I były, mniej więcej do połowy trzeciej partii. Przy stanie 11:12 doszło do długich dyskusji przy analizie wideo, ostatecznie akcję powtórzono, ale od tego momentu warunki na parkiecie dyktowali siatkarze De Giorgiego. W końcówce błysnął dwoma zagrywkami rezerwowy Jakub Turski, a po chwili wraz kolegami i kibicami cieszył się z utrzymania gwarantującego awans z drugiego miejsca w grupie niezależnie od końcowego wyniku.

Niemcy nie rezygnowali z walki o wygranie meczu, zwłaszcza że zabawa na widowni trwała w najlepsze. Dość łatwo doprowadzili do tie-breaka i wygrali go do 9. W efekcie halę późnym wieczorem opuszczali zadowoleni kibice obu ekip.

- Czy jestem usatysfakcjonowany? Trener nigdy nie jest. Dla nas bardzo ważne było wywalczenie awansu do play off. Nie mam preferencji co do kolejnego rywala. Wiem, że słabego nie będzie - powiedział po meczu trener Ferdinando De Giorgi.

Przyznał, że jego podopieczni zrobili w środę zbyt wiele błędów, zamiast spokojnie kontynuować dobrą grę.

- Chcieliśmy za szybko zdobywać punkty. Po trzecim secie być może gospodarze mieli dużą motywację, ale ja też wywierałem presję na moich zawodników. Bardzo dobre zmiany dali Patryk Strzeżek i Rodrigo Quiroga. Nie jest łatwo grać w Berlinie, zmierzyliśmy się z naprawdę dobrym zespołem. Ale cel został osiągnięty - doda trener Jastrzębskiego Węgla.

Jastrzębianie wrócili do LM po dwóch sezonach. W lutym 2015 odpadli w 1. rundzie play off po dwóch porażkach z włoskim zespołem Sir Safety Perugia.

Losowanie par pierwszej rundy play off odbędzie się w piątek 2 marca.

Berlin Recycling Volleys - Jastrzębski Węgiel 3:2 (23:25, 25:16, 18:25, 25:17, 15:9)

Berlin RV: Pierre Pujol, Aleksander Okolic, Steven Marshall, Graham Vigrass, Adam White, Paul Carrol - Luke Perr (libero) oraz Robert Kromm, Kyle Russell, Jegor Bogaczew.

Jastrzębski Węgiel: Lukas Kampa, Maciej Muzaj, Damian Boruch, Jason DeRocco, Wojciech Sobala, Salvador Hidalgo Oliva - Jakub Popiwczak (libero) oraz Rodrigo Quiroga, Patryk Strzeżek, Marcin Ernastowicz, Jakub Turski.