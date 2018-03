LM siatkarzy. Grzegorz Kosok: Trzeba zagrać z głową

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla w środę na wyjeździe zagrają z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle w rewanżowym meczu pierwszej rundy play off Ligi Mistrzów. U siebie przegrali 1:3. „Z takim rywalem trzeba grać z głową” – powiedział kapitan jastrzębian Grzegorz Kosok.

Zdjęcie Jastrzębianie liczą, że uda im się awansowować do kolejnej rundy play off LM / Andrzej Grygiel /PAP

Jastrzębianie we własnej hali byli blisko doprowadzenia do tie-breaka, bowiem w czwartej partii przegrali dopiero 33:35, marnując po drodze pięć piłek setowych.

"Trochę żal, bo mogliśmy grać piątego seta, a tak nasza sytuacja przed rewanżem jest trudniejsza. Na początku meczu byliśmy spięci, chcieliśmy na siłę szybko skończyć każdą akcję. Z ZAKS-ą taka próba sił może się źle skończyć. Dopiero od trzeciego seta graliśmy tak, jak wpaja nam to trener. Szkoda, że tak późno" - ocenił środkowy Jastrzębskiego Węgla.

W sobotę w pojedynku ligowym jastrzębianie pokonali na swoim boisku Onico Warszawa 3:1.

"To było bardzo ważne i potrzebne zwycięstwo, a przy okazji dobry trening, bo przecież na normalne zajęcia nie ma za bardzo czasu przy meczach co trzy dni. Wygraliśmy w dobrym stylu, co w kontekście środowego pojedynku jest istotne" - dodał Kosok.

Jastrzębskiemu Węglowi nie udało się w LM przerwać serii porażek z kędzierzynianami. Ostatni raz w ekstraklasie pokonali Zaksę 9 stycznia 2015 - na wyjeździe 3:1. W minioną środę nie pomogła nawet wiedza ich trenera Ferdinando De Giorgiego, który zna ZAKS-ę, bowiem w poprzednich dwóch sezonach doprowadził ją do mistrzostwa Polski.

"Do meczu nawet nie wiedziałem o tej niedobrej serii. Każda passa kiedyś się musi jednak skończyć. Mam nadzieję, że to nastąpi w środę i wygramy za trzy punkty, a potem rozstrzygniemy na swoją korzyść złotego seta" - stwierdził zawodnik.

Zwycięzca tej rywalizacji zmierzy się z lepszym w dwumeczu pomiędzy Berlin Recycling Volleys i VfB Friedrichshafen. Pierwsze spotkanie w stolicy Niemiec goście - prowadzeni przez selekcjonera reprezentacji Polski Belga Vitala Heynena - wygrali 3:2.

"Gdzieś tam z tyłu głowy to mamy, ale teraz musimy się skupić na środowym rewanżu. Myślę, że jeden polski zespół na pewno zagra w Final Four" - zakończył Grzegorz Kosok.