LM siatkarzy. Jastrzębski Węgiel nie dał rady klubowemu mistrzowi świata

Siatkarze z Jastrzębia-Zdroju nie dali rady urwać chociaż seta Zenitowi Kazań. W czwartym grupowym spotkaniu siatkarskiej Ligi Mistrzów w grupie D, Rosjanie odnieśli swoje czwarte zwycięstwo, wygrywając z Jastrzębskim Węglem na jego terenie 3-0.

Zdjęcie Radość zawodników Jastrzębskiego Węgla / Andrzej Grygiel /PAP

Dwa tygodnie temu Rosjanie rozbili u siebie jastrzębian, pewnie wygrywając 3-0. Dziś Węgiel, z Ferdinando De Giorgim na ławce trenerskiej, dla którego był to pierwszy mecz w roli trenera w hali w Jastrzębiu, stawił nieco większy opór.

Reklama

Gospodarze nieźle zaczęli, ale klubowy mistrz świata szybko odskoczył na kilka punktów przewagi (5-9), tak, że nowy szkoleniowiec Jastrzębskiego Węgla szybko był zmuszony do wzięcia czasu. W zespole z Kazania nie do zatrzymania był dysponujący atomowym atakiem i zagrywką Wilfredo Leon, świetnie na rozegraniu prezentował się też Alexander Butko.



Gospodarze walczyli. Dobra zagrywka sprawiła, że miejscowi, w połowie I seta, doszli gości na punkt (12-13), żeby w końcu doprowadzić do wyrównania, po 16. Nie zawodziły jastrzębskie "strzelby", Maciej Muzaj i Salvador Oliva, dobrze na środku grał Wojciech Sobala, a punkty dokładał Jason De Rocco.



W emocjonującej końcówce, po kolejnym skutecznym ataku Olivy, było już 20-19 dla Węgla. Trwała zacięta walka punkt za punkt, z której jednak zwycięsko wyszli Rosjanie. Pierwszego setbola miejscowym udało się jeszcze obronić, ale przy kolejnym, błąd przy zagrywce Artioma Wolwicza popełnił De Rocco i Zenit wygrał pierwszą partię do 24.

Kolejna zaczęła się od prowadzenia ekipy z Jastrzębia 3-1. Zenit szybko odrobił jednak straty, żeby na pierwszą przerwę techniczną, schodzić z trzypunktowym prowadzeniem. Jastrzębianie starali się podjąć walkę, ale na niewiele się to zdało. Nie pomagała też włoska sędzina Ilaria Vagni, która podejmowała niezrozumiałe decyzje.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wattsy upadków i wzlotów. Wideo Eurosport

W połowie drugiego seta doszło do spięcia przy siatce pomiędzy Butko, a Olivą, która zakończyło się pokazaniem żółtej kartki zawodnikowi z Jastrzębia. Goście prowadzili już wtedy 14-9 i kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku. Przy siatce niepodzielnie panowali Leon i Michajłow, którzy zdobywali dla swojego zespołu kolejne punkty.

Kiedy wydawało się, że wszystko jest już przesądzone, i że Rosjanie spokojnie wygrają drugiego seta, gospodarze odrobili kilka punktów, głównie dzięki dobrej zagrywce (De Rocco, Muzaj). Zrobiło się 18-19, ale wtedy trener Władimir Alekno ponownie wpuścił na boisko wszystkie swoje największe sławy i wszystko wróciło do normy. Drugą partię drużyna z Kazania wygrała 25-20.

Trzecia już bez historii. Skoncentrowani zawodnicy Zenita dążyli do jak najszybszego zakończenia spotkania. Szybko objęli kilkupunktowe prowadzenia (8-3), które systematycznie powiększali (14-6). Ostatecznie skończyło się na łatwej wygranej do 18 i na kolejnym zwycięstwie w Champions League 3-0.



Po czterech seriach grupowych gier, Jastrzębski Węgiel ma na swoim w grupie D siatkarskiej Ligi Mistrzów, 6 punktów, tyle samo co Berlin Recycling Volleys. I to właśnie między tymi zespołami będzie się toczyła walka o drugie, premiowane awansem miejscem. Zenit na swoim koncie ma komplet czterech zwycięstw. Decydujące mecze w lutym. Jastrzębianie grają na wyjazdach ze Spacer’s de Toulouse (13.02) i z mistrzem Niemiec (28.02).



Z Jastrzębia-Zdroju Michał Zichlarz

Wyniki 4. kolejki i tabele Ligi Mistrzów siatkarzy:



grupa C



środa

PGE Skra Bełchatów - Dynamo Moskwa 3:1 (25:23, 22:25, 25:22, 25:13)



Lokomotiw Nowosybirsk - Chaumont VB 52 Haute Marne 3:1 (23:25, 25:22, 25:19, 25:18)



tabela

M Z P sety pkt

1. Lokomotiw Nowosybirsk 4 4 0 12-3 11

2. Chaumont VB 52 Haute Marne 4 2 2 9-9 6

3. PGE Skra Bełchatów 4 2 2 7-9 5

4. Dynamo Moskwa 4 0 4 5-12 2



grupa D

wtorek

Spacer's Toulouse VB - Berlin Recycling Volleys 1:3 (20:25, 25:15, 23:25, 18:25)



środa

Jastrzębski Węgiel - Zenit Kazań 0:3 (24:26, 20:25, 18:25)



tabela

1. Zenit Kazań 4 4 0 12-2 12

2. Berlin Recycling Volleys 4 2 2 7-7 6

3. Jastrzębski Węgiel 4 2 2 6-6 6

4. Spacer's Toulouse VB 4 0 4 2-12 0



grupa E

wtorek

Noliko Maaseik - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (26:24, 24:26, 25:20, 22:25, 15:17)



czwartek

Arkas Izmir - Trentino Diatec



tabela

1. ZAKSA Kędzierzyn Koźle 4 3 1 11-5 9

2. Trentino Diatec 3 2 1 8-4 7

3. Noliko Maaseik 4 2 2 7-10 4

4. Arkas Izmir 3 0 3 2-9 1