LM siatkarzy. Zenit faworytem turnieju. ZAKSA sprawi sensację?

W nadchodzący weekend odbędzie się Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy w Kazaniu. W półfinale przeciwnikiem ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle będzie Cucine Lube Civitanova, a w drugiej parze zagrają Zenit Kazań z Sir Safety Perugia. Finał w niedzielę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezes PZPS Jacek Kasprzyk o siatkarskim terminarzu. Wideo INTERIA.TV

Sam awans polskiej drużyny do finałowego turnieju, gdzie powalczą o medale z trzema obecnie bezdyskusyjnie najlepszymi klubowymi zespołami w Europie, trzeba uznać za duże osiągnięcie. Ekipa z Kędzierzyna-Koźla wystąpi w FF po raz czwarty w historii. Dotychczas ich najlepszym wynikiem było zajęcie trzeciego miejsca w sezonie 2002/03. Wówczas w meczu o brąz w Mediolanie Polacy okazali się lepsi od Paris Volley, zwyciężając po wyrównanej walce w trzech setach. Powtórzenie tego wyniku w Kazaniu będzie dużą niespodzianką.

Reklama

ZAKSA po świetnym sezonie 2016/17 na polskich parkietach, gdzie wygrała wszystkie rozgrywki, przystępowała do kończących się właśnie klubowych zmagań osłabiona utratą kilku kluczowych graczy. Odszedł m.in. atakujący Dawid Konarski i przyjmujący Kevin Tillie. Zespół opuścił również dotychczasowy trener Ferdinando De Giorgi.

Mimo to kędzierzynianie wygrali rundę zasadniczą PlusLigi i przystępowali do fazy pucharowej w roli faworyta. W półfinałowych pojedynkach z AZS Olsztyn zawodnicy Andrei Gardiniego wygrali co prawda dwa mecze, jednak w obu przypadkach potrzebowali do tego pięciu setów. W niedawnych finałach przeciwko Skrze Bełchatów nie mieli argumentów, by przeciwstawić się świetnie dysponowanym rywalom. W obu starciach ugrali zaledwie jednego seta i musieli zadowolić się srebrnymi medalami.

Obniżka formy ZAKS-y

Zdaniem Ireneusza Mazura obniżka formy u wicemistrzów Polski nastąpiła jeszcze przed rozpoczęciem fazy play-off. - Pierwsze spotkanie z VfB Friedrichshafen o awans do FF Ligi Mistrzów pokazało, że jest pewien regres formy tej drużyny. Nie było widać tej świeżości, dynamiki. Słabości udało się wówczas szybko pokonać, bo już w rewanżu ZAKSA pokazała się z bardzo dobrej strony. Wydawało się więc, że był to jednorazowy spadek formy, że to, co najgorsze jest już za ZAKSĄ. Jednak podczas tego okresu przerwy, który miały do dyspozycji dwie czołowe drużyny PlusLigi, siatkarze z Kędzierzyna-Koźla nie zdołali odzyskać świeżości, lekkości gry, którą prezentowali w fazie zasadniczej - mówił w rozmowie z Polsatem Sport były trener m.in. reprezentacji Polski.

Polacy sprawią niespodziankę?

W walce o wielki finał LM nasz zespół zmierzy się z naszpikowaną gwiazdami ekipą Lube Civitanova, w której występują tak znakomici gracze, jak Osmany Juantorena czy Cwetan Sokołow. Włosi ewentualnym sukcesem w Rosji będą chcieli powetować sobie niepowodzenie na krajowych parkietach, jakim była dla nich porażka w finale ligi włoskiej, gdzie po pięciu spotkaniach musieli uznać wyższość Sir Safety, której ulegli 2-3.

ZAKSA rywalizowała z Lube podczas ostatnich klubowych mistrzostw świata w Polsce. W meczu grupowym w Opolu kędzierzynianie przegrali po bardzo wyrównanej walce 2-3.

Polski zespół swoją grę w półfinale powinien oprzeć przede wszystkim na atakującym Maurisie Torresie oraz przyjmującym Samie Deroo. Jeśli ta dwójka nie zagra na swoim wysokim poziomie, to o korzystny wynik będzie bardzo trudno.

Ten pojedynek to szansa dla obu klubów na wygranie w tym sezonie jakiegokolwiek trofeum. Oba zespoły przegrały finały w swoich ligach, a także zaprzepaściły szanse na zdobycie krajowych pucharów. Włosi będą faworytem meczu z racji mocniejszego składu i stabilniejszej formy.

Mimo to Dawid Konarski liczy, że jego były zespół stać na dobry wynik. - ZAKSA na pewno musi zagrać bardzo dobre spotkanie, podobne do tego, które zagrali na KMŚ. Tam też grali z Lube i pokazali, że potrafią z nimi walczyć. Trzeba trzymać kciuki. Wszyscy będziemy mocno dopingować, bo to jest tylko siatkówka. Liczę na to, że ZAKSA wygra w Kazaniu chociaż jeden mecz - powiedział dla Polsatu Sport atakujący Jastrzębskiego Węgla.

Przedwczesny finał

W drugim półfinale Zenit podejmie ekipę z Perugii, która podbudowana pierwszym w historii mistrzostwem kraju będzie chciała pójść za ciosem i wywalczyć też najważniejszy klubowy tytuł w Europie. To starcie można śmiało nazwać przedwczesnym finałem. Ta rywalizacja to rewanż za finał z zeszłego roku z Rzymu, gdzie Rosjanie błyskawicznie rozbili swoich przeciwników, nie pozostawiając żadnych wątpliwości, kto jest najlepszy.

Ten półfinał będzie wyjątkowy dla Wilfreda Leona. 25-latek ogłosił, że po tym sezonie opuści klub z Kazania. Włoskie media są przekonane, że jego nowym pracodawcą zostanie właśnie Perugia.

Sir Safety, posiadając takie gwiazdy jak znany z polskich parkietów Aleksandar Atanasijević czy Marco Podrascanin i Ivan Zaytsev, mają prawo wierzyć, że tym razem ich dyspozycja dnia okaże się zdecydowanie lepsza i nawiążą wyrównaną walkę z Zenitem. Tylko czy wyrównana walka przełoży się na wygranie choćby seta?

Niesamowita potęga zbudowana za pieniądze Gazpromu

Rosjanie, dysponując ogromnym budżetem, sprowadzili do siebie najlepszych zawodników na świecie i szybko stali się europejskim hegemonem, wygrywając trzy ostatnie edycje Ligi Mistrzów. Mając w składzie wspomnianego Leona, Maksima Michajłowa czy Mathew Andersona celują w kolejne zwycięstwo.

Pod koniec kwietnia obronili po raz czwarty z rzędu mistrzostwo Rosji, pokonując w finałowej serii 3-0 beniaminka Zenit Petersburg, który również jest budowany za pieniądze pochodzące z Gazpromu. Ekipa z Kazania zdobyła w tym sezonie ponadto Puchar Rosji i superpuchar kraju. Drużyna z Tatarstanu zdominowała w ostatnich latach wszystkie klubowe rozgrywki zarówno w swoim kraju, jak i w Europie.

Podopieczni Władimira Alekny przełamali się wreszcie w klubowych mistrzostwach świata, które wygrali po raz pierwszy w historii. W dwóch poprzednich finałach musieli uznać wyższość brazylijskiego Sada Cruzeiro Volei.

Zenit jest murowanym faworytem Final Four także dlatego, że jest jego gospodarzem. Siatkarze z Kazania przegrali ostatni raz ligowy mecz we własnej hali 22 listopada 2015 roku. Każde inne rozstrzygnięcie niż kolejny triumf rosyjskiego giganta będzie dużą niespodzianką.

adb

Zdjęcie Czy Zenit Kazań zdobędzie kolejne trofeum? / AA