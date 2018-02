LSK: Legionovia - Impel Wrocław 3:1

Trwa bardzo dobry okres klubu z spod Warszawy. W niedzielę w 16. kolejce Ligi Siatkówki Kobiet Legionovia na własnym parkiecie pokonała Impel Wrocław 3:1 (25:27, 25:20, 25:21, 25:19). Gospodynie wygrały czwarty z ostatnich pięciu meczów ligowych. MVP została atakująca Małgorzata Jasek.

Zdjęcie Siatkarki Legionovii /Maciej Golcon /Newspix

- Ciężko trenujemy, żeby zaprezentować się jak najlepiej. To będzie mecz, jak każdy inny z rywalem, który widać, że wraca do formy. Jest to zespół, który również jest od nas wyżej w tabeli, więc jest faworytem tego spotkania, ale my postaramy się zrobić niespodziankę - mówił trener Legionovii Piotr Olenderek.

Od początku nieco lepiej prezentowały się przyjezdne, które spokojnie kontrolowały wydarzenia na parkiecie. Prowadziły kilkoma punktami (12:8), ale potem gospodynie odrobiły straty i wygrywały nawet 21:18. Końcówka była pasjonująca. Po ataku Magdaleny Damaske Legionovia miała piłkę setową (24:23). Szansa została niewykorzystana, a przy drugiej okazji dla gości punkt blokiem zdobyła Ilona Gierak (27:25). Ona była bohaterką ostatnich akcji, bo wcześniej zdobyła także 25. i 26. punkt.

W drugiej partii wrocławianki prowadziły już nawet sześcioma punktami. Wtedy trener Olenderek zdecydował się na podwójną zmianę. Na parkiecie pojawiły się: rozgrywająca Alicja Grabka i przyjmująca Anna Bączyńska. Wejście tych obu zawodniczek po kilku minutach kompletnie zmieniło obraz meczu. Legionovia seryjnie zaczęła zdobywać punkty. Z prowadzenia 13:7 gości nic nie zostało. Mieliśmy remis 17:17. Przyjezdne kompletnie się załamały i przegrały tę odsłonę 20:25.

Trzeci set miał podobny przebieg jak poprzedni. Siatkarki Impelu miały straszne problemy z przyjęciem. Ich rozgrywające musiały biegać po parkiecie za piłką, a to skutkowało czytelnymi i wysokimi wystawami. Legionowianki spokojnie sobie z tym radziły. Pewnie wygrały 25:21. Nie inaczej było w kolejnej partii. Nadal świetnie rozgrywała 19-letnia Grabka, a kluczowe piłki kończyła Jasek.

Po tym meczu Legionovia ma 18 punktów i jest już na 10., bezpiecznym miejscu. W tym roku w pięciu spotkaniach zawodniczki Olenderka wywalczyły 10 „oczek”.

Pod koniec października w pierwszej rundzie legionowianki z Impelem wygrały także 3:1.

16. kolejka LSK:

Legionovia Legionowo – Impel Wrocław 3:1 (25:27, 25:20, 25:21, 25:19)

Krzysztof Srogosz