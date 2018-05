Marcin Janusz rozgrywającym Trefla Gdańsk

Marcin Janusz został we wtorek siatkarzem Trefla Gdańsk. Niespełna 24-letni rozgrywający podpisał z gdańskim klubem dwuletni kontrakt. To trzeci zawodnik pozyskany w przerwie letniej przez trzeci w poprzednim sezonie zespół ekstraklasy.

Zdjęcie Marcin Janusz /Mirosław Szozda /Newspix



Janusz jest wychowankiem Dunajca Nowy Sącz, z którego w 2011 roku przeniósł się do PGE Skry Bełchatów. Po sezonie zakończonym wicemistrzostwem Młodej Ligi trafił do AZS Częstochowa, następnie występował w Effectorze Kielce, a w 2015 roku wrócił do PGE Skry. W dwóch pierwszych sezonach był zmiennikiem Nicolasa Uriarte, a w ostatnim Grzegorza Łomacza.



"Marcin to kolejny młody i utalentowany gracz w naszej drużynie. W minionym sezonie świetnie wykorzystał swoją szansę i pokazał, że jest gotowy, by przejść z roli zmiennika do pierwszego rozgrywającego. Rozmawiałem na jego temat także z trenerem Roberto Piazzą i zdecydowanie zgadzamy się, że to bardzo interesujący gracz, z dużym potencjałem" - przyznał na klubowej stronie trener Andrea Anastasi.



W Treflu Janusz ma pełnić rolę pierwszego rozgrywającego, a zmiennikiem nadal będzie Michał Kozłowski. W poniedziałek gdańszczanie zakontraktowali dwóch atakujących - Macieja Muzaja z Jastrzębskiego Węgla oraz Kewina Sasaka ze Ślepska Suwałki.



Z drużyny odeszli Damian Schulz oraz wszyscy obcokrajowcy, czyli rozgrywający TJ Sanders i atakujący Bradley Gunter z Kanady oraz amerykański środkowy Daniel McDonnell. Z Treflem rozstaną się zapewne także Artur Szalpuk i Mateusz Mika. Ostatni razem z Schulzem ma trafić do Asseco Resovii Rzeszów, a Szalpuk powinien wrócić do PGE Skry Bełchatów.