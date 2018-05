Michał Ruciak zagra w Cerrad Czarnych Radom jako libero

Michał Ruciak w sezonie 2018/19 będzie siatkarzem Cerrad Czarnych Radom - poinformował występujący w ekstraklasie klub. 35-letni zawodnik, który dotychczas był przyjmującym, teraz ma grać na pozycji libero.

35-letni Ruciak ostatnie dwa lata spędził w Stoczni Szczecin.

"Jestem bardzo zadowolony z pozyskania Michała do naszego zespołu, który w nowym sezonie będzie występować na pozycji libero. Był to jeden z naszych warunków, jeśli chciał u nas grać w nadchodzącym sezonie. Zależało nam, by był to zawodnik przede wszystkim z dobrym przyjęciem, a Michał przez wiele lat udowadniał swoją ogromną wartość i umiejętności, będąc jednym z najlepszych zawodników w tym elemencie w PlusLidze. Przyjście Ruciaka to również szansa rozwoju dla naszego drugiego libero Kacpra Wasilewskiego. Michał charakteryzuje się również ogromną wolą walki na boisku, którą mam nadzieję będzie się wykazywać w barwach Cerrad Czarnych Radom" - powiedział cytowany na stronie klubu trener radomskiej ekipy Robert Prygiel.

Ruciak w przeszłości występował m.in. w PGE Skrze Bełchatów, AZS Olsztyn i Zaksie Kędzierzyn-Koźle.

Ma on na koncie 166 meczów rozegranych w reprezentacji Polski. W 2009 roku wraz z drużyną narodową zdobył mistrzostwo Europy, dwa lata później sięgnął w imprezie po brąz, a w 2012 r. triumfował w Lidze Światowej.

To drugi siatkarz pozyskany przez Czarnych przed nowym sezonem. Wcześniej poinformowano o podpisaniu kontraktu ze słoweńskim środkowym Alenem Pajenkiem, który ostatnio bronił barw włoskiego Marmi Lanza Werona.

Cerrad Czarni w minionym sezonie w polskiej ekstraklasie zajęli dziesiąte miejsce.