Milion dolarów do wygrania w finałach Siatkarskiej Ligi Narodów

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) ujawniła pulę nagród w finałach Siatkarskiej Ligi Narodów. Najlepsze ekipy w rywalizacji kobiet i mężczyzn zgarną po milionie dolarów. Nieźle zarobią też ekipy, które awansują do półfinałów. Final Six siatkarek rozegrane zostanie w Nanjing (Chiny), a siatkarzy w Lille (Francja).

Podobnie jak w Lidze Światowej i World Grand Prix, w finałach Siatkarskiej Ligi Narodów w tym roku będzie można nieźle zarobić. Najlepsze drużyny - tak u pań jak i u panów - zgarną po ogrągłym milionie dolarów. Srebrni medaliści dostaną połowę tej sumy, a brązowi po 300 tysięcy "zielonych". Za występ w turniejach Final Six też będzie można nieźle zarobić - od 75 do 150 tysięcy dolarów. Pula nagród za udział w turnieju finałowym wynosi łącznie 2 100 000 dolarów.



Dobre pieniądze czkają też na najlepsze i najlepszych w klasyfikacjach indywidualnych. MVP rozgrywek otrzymają po 30 tysięcy dolarów, a wyróżnieni na danych pozycjach trzęcią część tej sumy. Co ciekawe, drużyny zarobią także za zwycięstwa w fazie interkontynentalnej. Za każde zwycięstwo drużyny w tej fazie federacja otrzymuje 9000 dolarów, a w przypadku przegranej 4000 dolarów.



Skąd biorą się pieniądze? Od sponsorów, ale też od uczestników rozgrywek. Organizatorzy turniejów fazy preliminaryjnej wnoszą do FIVB opłatę w wysokości 100 000 dolarów. Od drużyny.



Siatkarska Liga Narodów 2018 - nagrody zespołowe:



1. miejsce: 1.000.000 dolarów

2. miejsce: 500.000 dolarów

3. miejsce 300.000 dolarów

4. Miejsce: 150.000 dolarów

Miejsca 5. i 6. po 75.000 dolarów

Siatkarska Liga Narodów 2018 - nagrody indywidualne:



Najlepsza zawodniczka/zawodnik (MVP): 30 000 dolarów

rozgrywająca/rozgrywający: po 10 000 dolarów

atakująca/atakujący: po 10 000 dolarów

przyjmująca/przyjmujący: po 10 000 dolarów

środkowa/środkowi: po 10 000 dolarów

libero: po 10 000 dolarów