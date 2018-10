MŚ siatkarek. Rosja i Brazylia nie zagrają o medale

Siatkarki Japonii, Chin, Holandii i Stanów Zjednoczonych uzupełniły stawkę uczestników finałowej szóstki mistrzostw świata rozgrywanych w Japonii. Wcześniej awans wywalczyły Serbki i Włoszki; poza strefą medalową znalazły się reprezentacje Rosji i Brazylii.

Ostatnia seria spotkań drugiej rundy drugiej rundy wyłoniła zespoły, które wystąpią w trzeciej fazie mundialu. Kropkę nad "i" postawiły Holenderki, które pokonały Serbki 3:0. Mistrzynie Europy, które jako pierwsze zakwalifikowały się do finałowej szóstki, przegrały dość gładko dwa ostatnie spotkania.

"Przegrać dwa mecze to nie jest jakiś problem. On tkwi w stylu, w jakim zagraliśmy te spotkania. Mam nadzieję, że moje zawodniczki przemyślą to i zagrają znacznie lepiej w finałowej szóstce" - podsumował występ swoich podopiecznych trener Serbek Zoran Terzić.

W tej samej grupie iluzoryczne szanse na awans miała Brazylia. Musiała pokonać ekipę gospodarzy bez straty seta. Inauguracyjna partia padła łupem Japonek (25:23), a kolejne odsłony meczu nie miały już większego znaczenia dla obu zespołów. Tym samym w walce o medale zabkranie jednej z najbardziej utytułowanych w ostatnich latach reprezentacji.

To samo dotyczy Rosjanek, które przed pojedynkiem z Chinkami miały wszystko w swoich rękach - musiały "tylko" pokonać Azjatki, które z meczu na mecz grają coraz lepiej. Mimo znakomitej skuteczności Kseni Parubec i Iriny Woronkowej (obie zanotowały po 25 pkt), "Sborna" uległa 1:3 i odpadła z mundialu.

Na porażce Rosjanek skorzystały Amerykanki, które wcześniej nie miały zbyt wiele do powiedzenia w meczu z niemal perfekcyjnie spisującymi się Włoszkami. Italia wygrała 3:1 dzięki tradycyjnie już skutecznej grze Paoli Egonu (33 punkty) i jak dotychczas są jedynym zespołem bez porażki w turnieju.

"Czapki z głów przed Włoszkami. Zagrały niezwykle zdyscyplinowane w bloku i obronie. Ta porażka jest dla nas mocno rozczarowująca, bo nie chcieliśmy naszego losu zostawiać w rękach innej drużyny" - mówiła jedna z liderek reprezentacji Stanów Zjednoczonych Foluke Akinradewo.

Po zakończeniu drugiej rundy rozlosowano grupy finałowej szóstki. W grupie G zagrają Włochy, Japonia, Serbia, a w grupie H - Holandia, Chiny i USA. Po dwie najlepsze drużyny awansują do półfinałów, rywalizacja w tej fazie turnieju rozpocznie się w niedzielę.

Mistrzostwa potrwają do 20 października.

Wyniki:

grupa E

Meksyk - Portoryko 1:3 (17:25, 19:25, 25:18, 19:25)



Niemcy - Dominikana 0:3 (12:25, 19:25, 17:25)



Holandia - Serbia 3:0 (25:12, 25:16, 25:20)



Japonia - Brazylia 2:3 (25:23, 25:16, 26:28, 21:25, 11:15)

Tabela

M PKT SETY

1. Holandia 9 24 26-6

2. Japonia 9 22 25-9

3. Serbia 9 21 22-6

4. Brazylia 9 20 23-11

5. Dominikana 9 16 17-12

6. Niemcy 9 14 16-157. Portoryko 9 9 10-19

8. Meksyk 9 3 6-24

grupa F

Bułgaria - Azerbejdżan 3:0 (25:19, 25:20, 25:20)



Turcja - Tajlandia 3:1 (22:25, 25:20, 25:22, 25:20)



Włochy - USA 3:1 (25:16, 25:23, 20:25, 25:16)



Chiny - Rosja 3:1 (25:22, 21:25, 25:23, 25:15)

Tabela

1. Włochy 9 27 27-3

2. Chiny 9 24 25-5

3. USA 9 19 22-11

4. Rosja 9 18 22-12

5. Turcja 9 15 15-15

6. Bułgaria 9 11 14-18

7. Tajlandia 9 11 16-22

8. Azerbejdżan 9 6 8-22