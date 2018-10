MŚ siatkarek. Rozlosowano grupy trzeciej rundy

W mistrzostwach świata siatkarek, które odbywają się w Japonii, na placu boju pozostało już tylko sześć zespołów. W Nagoi rozlosowano grupy trzeciej rundy mundialu.

Do grupy G trafiły gospodynie Japonki, a ich rywalkami w walce o półfinał będą Włoszki i Serbki. Imponują zwłaszcza siatkarki Italii, które kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Podopieczne Davide Mazzantiego wygrały wszystkie dziewięć dotychczasowych spotkań, w których straciły tylko trzy sety. Pierwszoplanową postacią we włoskim zespole jest Paola Egonu.



W grupie H zagrają obrończynie tytułu Amerykanki, Holenderki i Chinki.