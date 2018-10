MŚ siatkarek: Serbia rozgromiła Brazylię

Mistrzynie Europy siatkarki Serbii pewnie pokonały Brazylię 3:0 w najciekawszym meczu trzeciego dnia mundialu rozgrywanego w Japonii. Trzecie zwycięstwo w turnieju zanotowała Holandia.

W Hamamatsu doszło do starcia gigantów, w którym jednak zabrakło emocji. Serbia pokazała niesamowitą siłę w ofensywie za sprawą Tijany Boskovic (24 punkty) i Brankicy Mihajlovic (15). Brazylijki tylko w pierwszej partii dość długo dotrzymywały kroku wicemistrzyniom olimpijskim. W kolejnych setach przewaga siatkarek z Bałkanów była bardzo duża.

Prowadzący reprezentację Serbii od 16 lat Zoran Terzić nie ukrywał, że jego zespół zagrał najlepsze jak dotąd spotkanie w turnieju.

- Musimy być zadowoleni z tego zwycięstwa, ale uważam, że stać nas na jeszcze lepszą grę. Dziś byliśmy mocni w ataku, popełnialiśmy błędy na zagrywce, ale chcieliśmy trochę +ruszyć+ rywala na przyjęciu - mówił szkoleniowiec.

Selekcjoner Brazylii Ze Roberto mógł tylko pochwalić rywala. - Serbki zagrały bardzo dobre spotkanie, od samego początku byłe mocne w ataku. Do tego broniły piłki po naszych kontrach, także na przyjęciu radziły sobie bardzo dobrze - ocenił.

W trzecim dniu mistrzostw mecze rozgrywano tylko w dwóch grupach, większość miała jednostronny przebieg. Trzecie zwycięstwo zanotowały Holenderki, które o mały włos, a straciłyby seta z Kamerunem.

We wtorek do rywalizacji wrócą zespoły z grupy B i C.

Rywalizacja w japońskim mundialu toczy się w czterech grupach; po cztery najlepsze reprezentacje awansują do drugiej rundy tworząc dwie ośmiozespołowe grupy z zaliczeniem wyników spotkań pomiędzy zainteresowanymi ekipami. Do trzeciej fazy, finałowej szóstki, zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny. Mistrzostwa potrwają do 20 października.

Polki po raz drugi z rzędu nie zakwalifikowały się do mistrzostw świata.

Wyniki:

grupa A (Yokohama)

Niemcy - Argentyna 3:0 (25:21, 34:32, 25:18)



Holandia - Kamerun 3:0 (25:16, 26:24, 25:18)

Meksyk - Japonia 0:3 (15:25, 15:25, 15:25)

tabela

M PKT SETY

1. Holandia 3 8 9:3

2. Japonia 3 7 8:3

3. Niemcy 3 6 7:3

4. Meksyk 3 3 4:6

5. Kamerun 3 3 3:7

6. Argentyna 3 0 0:9

grupa D (Hamamatsu)

Dominikana - Kazachstan 3:0 (25:22, 25:15, 25:19)

Portoryko - Kenia 3:0 (25:20, 25:22, 25:15)

Serbia - Brazylia 3:0 (25:21, 25:18, 25:19)

tabela

1. Serbia 3 9 9:0

2. Brazylia 3 6 6:3

3. Portoryko 3 6 6:3

4. Dominikana 3 3 3:6

5. Kenia 3 3 3:6

6. Kazachstan 3 0 0:9

