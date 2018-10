MŚ siatkarek: Serbki już w finałowej szóstce

Siatkarki Serbii po zwycięstwie nad Niemkami 3:0 zapewniły sobie udział w finałowej szóstce mistrzostw świata rozgrywanych w Japonii. Blisko awansu są również Włoszki, które bez straty seta pokonały Tajlandię.

Zdjęcie Reprezentacja Serbii /www.fivb.org

Aktualne mistrzynie Europy fantastycznie sobie radzą na japońskim mundialu i jak dotąd żaden jeszcze zespół nie zmusił ich do większego wysiłku. Wydawało się, że może Niemki po niedzielnym niespodziewanym zwycięstwie nad Brazylią (3:2), jako pierwszy z zespołów na mistrzostwach urwą choć seta Serbkom, tak się jednak nie stało. W drugim i trzecim secie reprezentantki Niemiec długo stawiały opór, ale w końcówkach traciły zupełnie głowę i nie potrafiły sprostać sile ofensywnej rywalek.

- To był dla nas bardzo ważny mecz, bowiem od początku turnieju nie rozegraliśmy zbyt wielu meczów na wysokim poziomie. W pierwszych dwóch setach spisywaliśmy się bardzo dobrze, ale w kolejnej partii straciliśmy koncentrację. Na szczęście wróciliśmy do naszej gry i wygraliśmy - skomentował spotkanie trener Serbii Zoran Terzić.

Utytułowany szkoleniowiec w trakcie turnieju stracił jedną z przyjmujących - Bojanę Milenković, która zerwała więzadła w kolanie i nie zagra przez co najmniej pół roku. Jeszcze z większym problemem borykają się Rosjanki, które do końca mundialu muszą radzić sobie bez swojej liderki i najskuteczniejszej zawodniczki Natalii Gonczarowej, która doznała urazu barku. Póki co, "Sborna" poradziła sobie z Bułgarią (3:2) i jest coraz bliżej finałowej szóstki.

O krok od zakwalifikowania się do kolejnej rundy są także Włoszki, które potrzebowały zaledwie 68 minut by rozgromić Tajlandię 3:0. W środę zmierzą się z Rosją, a ten pojedynek może okazać się kluczowy dla obu reprezentacji. Wtorek jest dniem przerwy w turnieju.

Mistrzostwa potrwają do 20 października.

Wyniki:

grupa E (Nagoya)

Niemcy - Serbia 0:3 (14:25, 20:25, 20:25)



Meksyk - Brazylia 1:3 (25:23, 23:25, 13:25, 19:25)



Holandia - Dominikana 3:0 (25:19, 25:16, 25:14)



Japonia - Portoryko 3:0 (25:22, 25:14, 25:18)

tabela

M PKT SETY

1. Serbia 7 21 21:0

2. Holandia 7 20 19:3

3. Japonia 7 18 20:5

4. Brazylia 7 16 17:7

5. Niemcy 7 11 13:11

6. Dominikana 7 10 11:12

7. Portoryko 7 6 6:14

8. Meksyk 7 3 5:18

grupa F (Osaka)

Bułgaria - Rosja 1:3 (21:25, 20:25, 25:23, 19:25)



Turcja - USA 0:3 (21:25, 17:25, 18:25)



Chiny - Azerbejdżan 3:0 (25:17, 25:16, 25:17)



Tajlandia - Włochy 0:3 (15:25, 12:25, 15:25)

tabela

1. Włochy 7 21 21:1

2. USA 7 19 21:5

3. Chiny 7 18 19:4

4. Rosja 7 18 20:6

5. Tajlandia 7 10 13:16

6. Turcja 7 9 9:13

7. Bułgaria 7 6 8:16

8. Azerbejdżan 7 6 7:16

Autor: Marcin Pawlicki