MŚ siatkarek. Włoszki i Chinki wciąż bez straty seta

Siatkarki Chin i Włoch zanotowały trzecie wygrane bez straty seta podczas mistrzostw świata rozgrywanych w Japonii. Azjatki pokonały Kanadyjki, a Włoszki pozwoliły Kubankom na zdobycie zaledwie 39 punktów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Artur Szalpuk: Nie wiem, co się dzieje. Wideo Eurosport

W czwartym dniu mundialu rozgrywano mecze tylko w dwóch grupach. W grupie C wszystkie mecze bez większych kłopotów wygrywały faworytki. Turczynki były bliskie straty seta w pojedynku z Bułgarkami, ale wygrały dwie ostatnie piłki w drugiej partii. W tabeli prowadzą Włoszki przed Chinkami, oba zespoły spotkają się na zakończenie rywalizacji pierwszej rundy grupowej.

Reklama

W grupie C zwycięską serię kontynuują Amerykanki i Rosjanki. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych nieoczekiwanie przegrała pierwszego seta z Koreą Południową 19:25, ale w kolejnych odsłonach nie dały już szans Azjatkom. Do wygranej Amerykanki poprowadziły Kelly Murphy - 19 pkt oraz znana z występów w polskiej ekstraklasy środkowa Rachael Adams (14). Dla Koreanek najlepiej punktowała Jeongah Park (26).

Rosja, dzięki skutecznej grze Natalii Gonczarowej (17 pkt), bez straty seta wygrała z Azerbejdżanem. Z kolei debiutująca na mistrzostwach świata reprezentacja Trynidadu i Tobago w meczu z Tajlandią wygrała pierwszego w historii seta.

Rywalizacja w japońskim mundialu toczy się w czterech grupach; po cztery najlepsze reprezentacje awansują do drugiej rundy tworząc dwie ośmiozespołowe grupy z zaliczeniem wyników spotkań pomiędzy zainteresowanymi ekipami. Do trzeciej fazy, finałowej szóstki, zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny. Mistrzostwa potrwają do 20 października.

Polki po raz drugi z rzędu nie zakwalifikowały się do mistrzostw świata.

Wyniki:

grupa B (Sapporo)

Włochy - Kuba 3:0 (25:11, 25:18, 25:20)

Bułgaria - Turcja 0:3 (17:25, 23:25, 12:25)



Chiny - Kanada 3:0 (25:21, 25:21, 25:13)

Tabela

M PKT SETY

1. Włochy 3 9 9-0

2. Chiny 3 9 9-0

3. Turcja 3 6 6-3

4. Bułgaria 3 3 3-6

5. Kanada 3 0 0-9

6. Kuba 3 0 0-9

grupa C (Kobe)

Rosja - Azerbejdżan 3:0 (25:21, 25:21, 25:22)



Trynidad i Tobago - Tajlandia 1:3 (17:25, 17:25, 25:23, 11:25)



USA - Korea Płd. 3:1 (19:25, 25:21, 25:21, 25:18)

Tabela

1. USA 3 9 9-1

2. Rosja 3 8 9-2

3. Tajlandia 3 6 8-6

4. Azerbejdżan 3 3 3-7

5. Korea Płd. 3 1 4-9

6. Trynidad i Tobago 3 0 1-9