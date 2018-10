MŚ siatkarek: Włoszki rozbiły Turczynki, Amerykanki straciły punkt

Siatkarki Włoch rozbiły Turczynki 3:0 (25:19, 25:21, 25:12) w najciekawszym środowym meczu mistrzostw świata w Japonii. Pierwszy punkt straciły Amerykanki, które dopiero po tie-breaku pokonały Tajlandię.

Zdjęcie Beatrice Parrocchiale z reprezentacji Włoch /www.fivb.org

Włoszki znakomicie rozpoczęły mundial - w czterech spotkaniach jeszcze nie straciły seta. Wcześniej jednak grały mecze z teoretycznie znacznie mniej wymagającymi rywalami, a pierwszym poważnym sprawdzianem miało być starcie z Turczynkami prowadzonymi przez ich rodaka Giovanniego Guidettiego.

Siatkarki z Półwyspu Apenińskiego wręcz rozgromiły rywalki, w trzecim secie pozwoliły im zdobyć zaledwie 12 punktów. Tradycyjnie już Włoszki do wygranej poprowadziła Paola Ogechi Egonu, zdobywczyni 15 punktów.

- Wielkie gratulacje dla Włoszek. Myślę, że gdyby one rozegrały 10 takich meczów jak dziś, to mielibyśmy dużo szczęścia wygrywając choć raz. Zaprezentowały siatkówkę na bardzo wysokim poziomie, były lepsze od nas w każdym elemencie i nie dały żadnych szans - ocenił spotkanie Guidetti.

Włoszki w czwartek w spotkaniu o pierwsze miejsce w grupie zmierzą się z Chinkami, które także zanotowały czwarte zwycięstwo w turnieju.

Równie ciekawie zapowiada się inna czwartkowa konfrontacja - Stanów Zjednoczonych i Rosji, a stawką będzie zwycięstwo w grupie C. Amerykanki długo męczyły się z ekipą Tajlandii, ostatecznie wygrały 3:2. Wcześniej Azjatki urwały punkt także Rosji.

Rywalizacja w japońskim mundialu toczy się w czterech grupach; po cztery najlepsze reprezentacje awansują do drugiej rundy tworząc dwie ośmiozespołowe grupy z zaliczeniem wyników spotkań pomiędzy zainteresowanymi ekipami. Do trzeciej fazy, finałowej szóstki, zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny. Mistrzostwa potrwają do 20 października.

Wyniki:

grupa A (Jokohama)

Argentyna - Holandia 0:3 (17:25, 17:25, 22:25)



Meksyk - Niemcy 0:3 (19:25, 17:25, 22:25)



Japonia - Kamerun 3:0 (25:19, 25:20, 25:11)

tabela

M pkt sety

1. Holandia 4 11 12:3

2. Japonia 4 10 11:3

3. Niemcy 4 9 10:3

4. Meksyk 4 3 4:9

5. Kamerun 4 3 3:10

6. Argentyna 4 0 0:12

grupa B (Sapporo)

Turcja - Włochy 0:3 (19:25, 21:25, 12:25)



Kanada - Kuba 3:1 (16:25, 25:13, 25:18, 25:20)



Chiny - Bułgaria 3:1 (22:25, 25:22, 25:14, 25:17)

Tabela

1. Włochy 4 12 12:0

2. Chiny 4 12 12:1

3. Turcja 4 6 6:6

4. Bułgaria 4 3 4:9

5. Kanada 4 3 3:10

6. Kuba 4 0 1:12

grupa C (Kobe)

Azerbejdżan - Trynidad i Tobago 3:0 (29:27, 25:16, 25:17)



Korea Płd. - Rosja 0:3 (23:25, 20:25, 15:25)



USA - Tajlandia 3:2 (25:17, 25:16, 23:25, 21:25, 15:11)

tabela

1. Rosja 4 11 12:2

2. USA 4 11 12:3

3. Tajlandia 4 7 10:9

4. Azerbejdżan 4 6 6:7

5. Korea Płd. 4 1 4:12

6. Trynidad i Tobago 4 0 1:12

grupa D (Hamamatsu)

Portoryko - Dominikana 0:3 (22:25, 17:25, 20:25)



Kazachstan - Serbia 0:3 (18:25, 16:25, 13:25)



Kenia - Brazylia 0:3 (13:25, 10:25, 16:25)

tabela

1. Serbia 4 12 12:0

2. Brazylia 4 9 9:3

3. Dominikana 4 6 6:6

4. Portoryko 4 6 6:6

5. Kenia 4 3 3:9

6. Kazachstan 4 0 0:12

Autor: Marcin Pawlicki