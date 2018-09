MŚ siatkarek. Zwycięstwo broniących tytułu Amerykanek na początek turnieju

Pierwszy dzień mistrzostw świata siatkarek bez niespodzianek. Na początek turnieju w Japonii broniące tytułu Amerykanki dość pewnie pokonały Azerbejdżan 3:0, także bez straty seta Włoszki ograły Bułgarię.

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych, jeden z głównych kandydatów do złotego medalu, tylko w pierwszym secie męczyła się z Azerkami. Amerykanki obroniły pięć piłek setowych i ostatecznie wygrały partię 29:27. W kolejnych odsłonach Azerbejdżan nie postawił już tak wysoko poprzeczki. Najwięcej punktów dla obrończyń tytułu zdobyły Kimberly Hill - 15 i Jordan Larson - 10; dla Azerek Polina Rahimowa - 23.

W grupie B ciekawie zapowiadała się konfrontacja Włoszek z Bułgarkami, ale po dość jednostronnym pojedynku siatkarki z Półwyspu Apenińskiego za sprawą skutecznej Paoli Egonu (18 pkt) i Miryam Sylli (17) gładko wygrały 3:0.

Inne potęgi - Rosjanki, Brazylijki, Chinki, Turczynki i Serbki też nie straciły seta w pierwszych meczach.

Rywalizacja w japońskim mundialu toczy się w czterech grupach; po cztery najlepsze reprezentacje awansują do drugiej rundy tworząc dwie ośmiozespołowe grupy z zaliczeniem wyników spotkań pomiędzy zainteresowanymi ekipami. Do trzeciej fazy, finałowej szóstki, zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny. Mistrzostwa potrwają do 20 października.

Polki po raz drugi z rzędu nie zakwalifikowały się do mistrzostw świata.

Wyniki:

grupa A (Jokohama)

Meksyk - Kamerun 1:3

(25:17, 23:25, 16:25, 21:25)

Niemcy - Holandia 1:3

(25:22, 21:25, 22:25, 30:32)

Argentyna - Japonia 0:3

(15:25, 13:25 12:25)

grupa B (Sapporo)

Turcja - Kanada 3:0

(25:18, 25:13, 25:15)

Chiny - Kuba 3:0

(25:12, 25:23, 25:14)

Bułgaria - Włochy 0:3

(15:25, 19:25, 22:25)

grupa C (Kobe)

Rosja - Trynidad i Tobago 3:0

(25:21, 25:11, 25:12)

Azerbejdżan - USA 0:3

(27:29, 21:25, 21:25)

Korea Płd. - Tajlandia 3:2

(25:18, 22:25, 19:25, 25:13, 11:15)

grupa D (Hamamatsu)

Portoryko - Brazylia 0:3

(25:27, 12:25, 7:25)

Dominikana - Serbia 0:3

(17:25, 20:25, 22:25)

Kazachstan - Kenia 0:3

(23:25, 22:25, 21:25)

Marcin Pawlicki