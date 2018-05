Olieg Achrem wraca do PlusLigi, zagra w Aluron Virtu Warcie Zawiercie

Białorusin z polskim paszportem Olieg Achrem został siatkarzem Aluronu Virtu Warty Zawiercie. Przyjmujący podpisał z dziewiątym zespołem ekstraklasy dwuletni kontrakt. Do PlusLigi wraca po trzech latach.

35-letni Achrem w latach 2009-2016 grał w Asseco Resovii Rzeszów, wywalczył z nią trzy tytuły mistrzowskie, przez pięć lat był jej kapitanem. Potem występował w lidze tureckiej, z Halkbankiem Ankara zdobył mistrzostwo kraju, w minionym sezonie w barwach Galatasaray Stambuł zajął czwarte miejsce.



Od 2011 roku ma polskie obywatelstwo. Jest pierwszym siatkarzem pozyskanym przez "Jurajskich Rycerzy" przed sezonem.



"Skusiło mnie, że to młody zespół w PlusLidze. Ma ambicje, chcę uczestniczyć w tym projekcie. Będę blisko Rzeszowa, rodziny. Kibice dużo robią dla widowiska siatkarskiego. Muszę się znów przyzwyczaić do tego po tureckiej lidze, gdzie brakuje kibiców. Mam nadzieję, że w sezonie będzie dużo pozytywnych emocji" - powiedział Achrem, cytowany przez klubową stronę internetową.



Na początku maja w zawierciańskim klubie doszło do zmiany trenera. Australijczyk Mark Lebedew zastąpił Włocha Emanuele Zaniniego, który doprowadził beniaminka do dziewiątego miejsca.



Lebedew w styczniu został zwolniony z funkcji szkoleniowca Jastrzębskiego Węgla, gdzie jego miejsce zajął Ferdinando De Giorgi. W poprzednim sezonie Lebedew zdobył ze śląskim zespołem brązowy medal.



Australijczyk jest też selekcjonerem reprezentacji swojego kraju, ma polską żonę, mieszka w śląskich Żorach.



W przeszłości przez pięć lat prowadził Berlin Recycling Volleys. Zdobył z tą drużyną trzy tytuły mistrza Niemiec, a w 2015 roku doprowadził ją do trzeciego miejsca w Lidze Mistrzów.



Zanini był pierwszym zagranicznym szkoleniowcem w historii klubu. Klub istnieje od 2011 roku. W minionym sezonie zasadniczą część rywalizacji zakończyła na 10. miejscu, a potem w dwumeczu o dziewiątą lokatę okazała się lepsza od Cerrad Czarnych Radom.