Paweł Woicki: Zajść jak najdalej

Indykpol AZS Olsztyn będzie reprezentował Polskę w rozgrywkach Pucharu CEV w sezonie 2018/2019. We wtorek 6 listopada podopieczni trenera Roberto Santilliego rozegrają pierwszy mecz 1/32 finału z fińskim Hurrikaani Loimaa (początek o godzinie 18.00). Rewanż odbędzie się 13 listopada na boisku rywala.

Zdjęcie Paweł Woicki /Kacper Kirklewski /Newspix



Olsztynianie po dziesięciu latach wracają do rozgrywek o europejskie puchary. W sezonie 2008/2009 Indykpol AZS rozpoczął rywalizację od 1/16 Pucharu CEV i dwa razy przegrał z Lokomotiwem Biełgorod co spowodowało, że polski zespół został zepchnięty do Pucharu Challenge, w którym akademicy dwukrotnie ulegli włoskiemu Sisleyowi Treviso. Ostatni mecz AZS Olsztyn w europejskich pucharach odbył się w 10 grudnia 2008 roku w Hali Urania.



W poprzednim sezonie Indykpol AZS zajął czwarte miejsce w PlusLidze, co było przepustką do gry w europejskich pucharach. Najbliższy rywal olsztynian został założony w 2007 roku. W 2012 roku drużyna wywalczyła tytuł wicemistrza Finlandii. W minionym sezonie ekipa pod wodzą Lauri Rantanena zdobyła piąty w historii klubu, srebrny medal.



Obecnie jest wiceliderem fińskiej ekstraklasy. W drużynie grają m.in. Antii Ropponen i Henrik Porrka, uczestnicy FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn Włochy/Bułgaria 2018. Kibice w Polsce doskonale znają Matti Oivanen, który bronił m.in barw Indykpolu AZS. Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn zajmują obecnie 7 miejsce w PlusLidze. W ostatnim meczu ulegli ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle 1:3.



- Temu spotkaniu towarzyszą mi świetne emocje - mówi Paweł Woicki, kapitan Indykpolu AZS Olsztyn, cytowany na stronie internetowej olsztyńskiego klubu.



- W końcu możemy zagrać przeciwko komuś innemu, drużynie, która jest z innej bajki. W PlusLidze znamy się dobrze, a w europejskich pucharach zawsze jest lekka niewiadoma. Czeka nas ciekawe widowisko, które będziemy chcieli wygrać, a w Pucharze CEV zajść jak najdalej. Takimi spotkaniami drużyna buduje swoją tożsamość, rozwija się i zdobywa cenne doświadczenie - zakończył rozgrywający Akademików.



Za: PZPS