PE koszykarek. InvestInTheWest - Spartak 88:76

Koszykarki drużyny InvestInTheWest Enea Gorzów pokonały we własnej hali Spartaka Region Widnoje Moskwa 88:76 (21:22, 17:19, 23:19, 27:16) w meczu 2. kolejki grupy A Pucharu Europy. To pierwsza wygrana gorzowianek.

Przez trzydzieści minut mecz był wyrównany. Żadna z drużyn nie była w stanie na dłuższy czas wypracować przewagi, która pozwoliłaby jej na przejęcie kontroli nad wydarzeniami na parkiecie. Do przerwy Spartak prowadził 41:38. Po trzech kwartach było 61:60 dla akademiczek z Gorzowa.

W czwartej odsłonie zespół z Gorzowa przełamał rywalki i powoli budował przewagę, by finalnie pokonać Spartaka różnicą 12 punktów. Do zwycięstwa poprowadziły go Amerykanki Sharnee Zoll-Norman i Ariel Atkins, zdobywając odpowiednio 24 i 20 punków.

W 3. kolejce gorzowianki zagrają 8 listopada na wyjeździe ze szwedzkim Soedertaelje.

InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski - Spartak Region Widnoje Moskwa 88:76 (21:22, 17:19, 23:19, 27:16)

InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski: Sharnee Zoll-Norman 24, Ariel Atkins 20, Kyara Linskens 16, Laura Juskaite 12, Maria Papowa 10, Julija Rycikawa 4, Katarzyna Fikiel 2, Daria Stelmach 0, Annamaria Prezelj 0, Katarzyna Dźwigalska 0.

Najwięcej punktów dla Spartaka Region Widnoje Moskwa: Jennifer O’Neill 23, Sewara Nuritdinowa 14, Denesha Stallworth 13 i Adelina Abajburowa 12.

Marcin Rynkiewicz