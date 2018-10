Polska gospodarzem pierwszych turniejów Siatkarskiej Ligi Narodów

Polska będzie gospodarzem pierwszych turniejów przyszłorocznej edycji Siatkarskiej Ligi Narodów. Siatkarki w Radomiu (21-23 maja) zagrają z Tajlandią, Niemcami i Włochami, a podopieczni Vitala Heynena zmierzą się z USA, Brazylią i Niemcami. Mistrzowie świata inauguracyjny turniej rozegrają w dniach 31 maja - 2 czerwca, ale nie jest jeszcze znane miasto, w którym odbędą się mecze. Siatkarze już na początek rozgrywek rozegrają rewanże za półfinał i finał ostatniego mundialu.

Siatkarska Liga Narodów to rozgrywki organizowane przez międzynarodową federację siatkówki (FIVB), a jej pierwsza edycja odbyła się w tym roku. Zastąpiły męską Ligę Światową i żeński World Grand Prix. Wśród mężczyzn triumfowała Rosja, a Polska zajęła piąte miejsce. Z kolei w rywalizacji kobiet triumfowały Stany Zjednoczone, a Biało-Czerwone zostały sklasyfikowane na dziewiątej pozycji.



Przyszłoroczna edycja odbędzie się według takiej samej formuły. 16 reprezentacji będzie rywalizować w pięciu turniejach, a pięć najlepszych z klasyfikacji generalnej plus gospodarz wystąpią w turniejach Final Six w lipcu.



Siatkarki Jacka Nawrockiego zmagania rozpoczną w Radomiu, gdzie stawią czoła wicemistrzyniom świata z Italii oraz Tajlandii i Niemcom. Później wyjadą do Holandii, gdzie poza czwartym zespołem MŚ zmierzą się z Brazylią oraz Bułgarią. W trzecim turnieju Biało-Czerwone zagrają w Belgii, a stawka rywalek będzie doborowa. Poza miejscowymi Polki zmierzą się z Rosją i mistrzem świata Serbią. Fazę interkontynentalną nasz zespół zakończy w Azji, najpierw w Chinach (przeciw Chinkom, Amerykankom i Turczynkom), a później w Korei Południowej, gdzie stawi czoła miejscowym, Japonii oraz Dominikanie.



Reprezentacja Polski

Siatkarska Liga Narodów 2019 - kobiety



1. tydzień (21-23 maja):





Grupa 1: Polska (gospodarz), Włochy, Tajlandia, Niemcy

Grupa 2: Bułgaria (gospodarz), Japonia, Belgia, USA

Grupa 3: Brazylia (gospodarz), Dominikana, Rosja, Chiny

Grupa 4: Serbia (gospodarz), Holandia, Turcja, Korea Płd.



2. tydzień (28-30 maja):





Grupa 5: Włochy (gospodarz), USA, Dominikana, Serbia

Grupa 6: Turcja (gospodarz), Niemcy, Rosja, Japonia

Grupa 7, Makao (gospodarz): Chiny, Belgia, Tajlandia, Korea Płd.

Grupa 8: Holandia (gospodarz), Brazylia, Polska, Bułgaria



3. tydzień (4-6 czerwca):





Grupa 9, Hongkong (gospodarz): Chiny, Włochy, Japonia, Holandia

Grupa 10: USA (gospodarz), Korea Płd., Niemcy, Brazylia

Grupa 11: Tajlandia (gospodarz), Bułgaria, Dominikana, Turcja

Grupa 12: Belgia (gospodarz), Serbia, Rosja, Polska



4. tydzień (11-13 czerwca)





Grupa 13: Włochy (gospodarz), Korea Południowa, Bułgaria, Rosja

Grupa 14: Niemcy (gospodarz), Belgia, Holandia, Dominikana

Grupa 15: Japonia (gospodarz), Serbia, Tajlandia, Brazylia

Grupa 16: Chiny (gospodarz), USA, Polska, Turcja



5. tydzień (18-20 czerwca):





Grupa 17: Turcja (gospodarz), Belgia, Włochy, Brazylia

Grupa 18: Chiny (gospodarz), Niemcy, Bułgaria, Serbia

Grupa 19: Rosja (gospodarz), Tajlandia, Holandia, USA

Grupa 20: Korea Płd. (gospodarz), Japonia, Polska, Dominikana



Turniej finałowy (3-7 lipca)



Chiny (gospodarz) plus pięć najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej.



Mistrzowie świata pod wodzą Vitala Heynena zagrają na początek nad Wisłą, gdzie zawitają Australijczycy, Amerykanie oraz Brazylijczycy. Już na początek rozgrywek będziemy zatem mieć za sobą rewanże za półfinał i finał ostatniego mundialu. Z Polski nasz zespół poleci do Chin, gdzie czekać będą Azjaci, Bułgarzy i Francuzi, a później uda się do Teheranu, by zagrać z Iranem, Kanadą i Rosją. Z Azji Biało-Czerwoni ruszą do Włoch, by zagrać z Italią, Argentyną i Serbią - znów śladem złotych MŚ - a później w Niemczech z gospodarzami, Japonią oraz debiiutującą w VNL Portugalią. Vital Heynen tym samym wróci do kraju, z którym przez lata świętował sukcesy jako selekcjoner niemieckiej kadry.



Reprezentacja Polski w akcji



Siatkarska Liga Narodów 2019 - mężczyźni



1. tydzień (31 maja-2 czerwca)





Grupa 1: Chiny (gospodarz), Niemcy, Iran, Włochy

Grupa 2: Argentyna (gospodarz), Bułgaria, Kanada, Portugalia

Grupa 3: Polska (gospodarz), USA, Brazylia, Australia

Grupa 4: Serbia (gospodarz), Francja, Rosja, Japonia



2. tydzień (7-9 czerwca)





Grupa 5: Chiny (gospodarz), Bułgaria, Polska, Francja

Grupa 6: Rosja (gospodarz), USA, Włochy, Portugalia

Grupa 7: Japonia (gospodarz), Argentyna, Brazylia, Iran

Grupa 8: Kanada (gospodarz), Niemcy, Australia, Serbia



3. tydzień (14-16 czerwca)





Grupa 9: Portugalia (gospodarz), Brazylia, Chiny, Serbia

Grupa 10: Bułgaria (gospodarz), Japonia, Włochy, Australia

Grupa 11: Iran (gospodarz), Kanada, Polska, Rosja

Grupa 12: Francja (gospodarz), Argentyna, USA, Niemcy



4. tydzień (21-23 czerwca)





Grupa 13: USA (gospodarz), Japonia, Chiny, Kanada

Grupa 14: Włochy (gospodarz), Argentyna, Serbia, Polska

Grupa 15: Iran (gospodarz), Francja, Portugalia, Australia

Grupa 16: Brazylia (gospodarz), Bułgaria, Niemcy, Rosja



5. tydzień (28-30 czerwca)





Grupa 17: Australia (gospodarz), Argentyna, Chiny, Rosja

Grupa 18: Brazylia (gospodarz), Włochy, Kanada, Francja

Grupa 19: Bułgaria (gospodarz), Iran, Serbia, USA

Grupa 20: Niemcy (gospodarz), Japonia, Polska, Portugalia



Turniej finałowy (10-14 lipca)



USA (gospodarz) plus pięć najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej.