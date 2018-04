Siatkarska Liga Mistrzyń. Drużyna Katarzyny Skorupy nie awansowała do Final Four

​Drużyna polskiej siatkarki Katarzyny Skorupy - Igor Gorgonzola Novara odpadła z Ligi Mistrzyń.

Włoski klub przegrał u siebie z Galatasaray Stambuł 1:3 w rewanżowym meczu rundy play off, choć pierwsze spotkanie wygrał 3:2. Turczynki awansowały do Final Four.



Siatkarki z Novary nie wykorzystały dobrej zaliczki z pierwszego spotkania. Wprawdzie pierwszego seta przed własną publicznością wygrały 26:24, ale w kolejnych odsłonach Galatasaray zdecydowanie dominował na boisku. Do zwycięstwa Turczynki poprowadziła Neslihan Demir-Guler, która zdobyła 38 punktów. Polska rozgrywająca, była reprezentantka kraju, pojawiła się w podstawowym składzie włoskiej drużyny i zanotowała cztery "oczka".



W środę do Final Four Ligi Mistrzyń zakwalifikował się zespół reprezentantki Polski Joanny Wołosz - Imoco Volley Conegliano, który wyeliminował Dynamo Kazań.



Turniej finałowy odbędzie się w dniach 5-6 maja w Bukareszcie. Tytułu broni VakifBank Stambuł.



W obecnej edycji LM wystąpiły trzy polskie zespoły - Chemik Police, Grot Budowlani Łódź oraz Developres SkyRes Rzeszów, które rywalizację zakończyły na fazie grupowej.



Wyniki rundy play off:

Dynamo Kazań - Imoco Volley Conegliano 3:2 (25:15, 21:25, 17:25, 25:17, 15:13); 1. mecz 3:0 dla Imoco Volley

VakifBank Stambuł - Volero Zurych 3:0(25:12, 25:14, 25:17); 1. mecz 3:0 dla VakifBank



Igor Gorgonzola Novara - Galatasaray SK Stambuł 1:3(26:24, 20:25, 17:25, 19:25); 1. mecz 3:2 dla Igor Gorgonzola



pary półfinałowe:

CSM Volei Alba Blaj - Galatasaray

Imoco Volley - VakifBank