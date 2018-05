Siatkarska Liga Narodów: Amerykanki i Holenderki wciąż na czele

Po zwycięstwie w Makau nad Chinkami 3:2 polskie siatkarki awansowały na dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej Siatkarskiej Ligi Narodów. Pierwszą porażkę zanotowały Turczynki. W tabeli z kompletem zwycięstw prowadzą Holenderki przed Amerykankami. Obie ekipy jeszcze nie zaznały smaku porażki w SLN, ale w środę czeka je bezpośredni pojedynek o pierwsze miejsce.

Zdjęcie Turcja - Brazylia /fivb /materiały prasowe

Reprezentacja Polski sprawiła największą niespodziankę w czwartej serii spotkań. Zwycięstwo nad mistrzyniami olimpijskimi i liderem światowego rankingu to jedno z największych osiągnięć biało-czerwonych w ostatnich latach. W środę Polki czeka kolejne trudne zadanie, bowiem zmierzą się z wicemistrzem olimpijskim i najlepszą drużyną Starego Kontynentu - Serbią (początek godzina 11.30 czasu polskiego).



W najciekawszym wtorkowym meczu niepokonane dotąd Turczynki uległy w Ankarze Brazylii 1:3. Niezwykle trudną przeprawę miały Holenderki, które przegrywały z Belgijkami 1:2 i broniły piłki meczowe. Ostatecznie wygrały 3:2 i zachowały status jedynej niepokonanej drużyny w rozgrywkach.



Liga Narodów to nowa impreza, która zastąpiła dotychczasowy cykl World Grand Prix. Bierze w niej udział 16 reprezentacji, każda z nich wystąpi w pięciu turniejach i w fazie zasadniczej rozegra 15 spotkań. Do turnieju finałowego awansuje najlepsza piątka klasyfikacji generalnej, a stawkę zespołów uzupełni gospodarz - Chiny.



Polska oraz trzy inne kraje - Argentyna, Dominikana oraz Belgia mają status drużyny pretendującej, a to oznacza, że muszą walczyć o utrzymanie, żeby w kolejnym sezonie znów wystąpić w elicie.





Wyniki wtorkowych spotkań Siatkarskiej Ligi Narodów:



Suwon (Korea Południowa)



Włochy - Rosja 0:3 (24:26, 12:25, 23:25)

Korea Południowa - Niemcy 3:1 (23:25, 26:24, 25:16, 25:16)

Toyota (Japonia)



Belgia - Holandia 2:3 (25:21, 19:25, 25:23, 29:31, 10:15)

Japonia - USA 0:3 (20:25, 16:25, 23:25)



Makau (Chiny)



Tajlandia - Serbia 1:3 (18:25, 23:25, 25:19, 19:25)

Chiny - Polska 2:3 (25:18, 17:25, 18:25, 25:22, 12:15)



Ankara (Turcja)