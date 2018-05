Siatkarska Liga Narodów: Amerykanki na czele, przebudzenie Włoszek

Polskie siatkarki po dwóch turniejach w amerykańskim Lincoln i w Makau zajmują trzynaste miejsce w Siatkarskiej Lidze Narodów. W czwartek doznały czwartej porażki ulegając Tajlandii (2:3). Liderem pozostała reprezentacja USA, która jako jedyna w stawce na koncie ma komplet zwycięstw. W czwartek Amerykanki ograły bez straty seta reprezentację Belgii. Za nimi plasują się Brazylijki i Serbki.

Polki były bliskie odniesienia trzeciego zwycięstwa, ale ostatecznie, po niezwykle dramatycznym tie-breaku (14:16) musiały uznać wyższość azjatyckiego zespołu.



Biało-Czerwone udadzą się teraz do holenderskiego Apeldoornu, gdzie w dniach 29-31 maja zmierzą się z gospodarzem, Koreą Południową i Brazylią. Pozostałe turnieje odbędą się w Hongkongu, Bangkoku (Tajlandia) oraz serbskiej miejscowości Kraljevo.



Szósta kolejka spotkań nie przyniosła większych niespodzianek. Amerykanki rozbiły Belgię i prowadzą w klasyfikacji. Przebudziły się Włoszki, które po czterech porażkach, wygrały drugi mecz z rzędu.



Siatkarska Liga Narodów to nowa impreza, która zastąpiła dotychczasowy cykl World Grand Prix. Bierze w niej udział 16 reprezentacji, każda z nich wystąpi w pięciu turniejach i w fazie zasadniczej rozegra 15 spotkań. Do turnieju finałowego awansuje najlepsza piątka klasyfikacji generalnej, a stawkę zespołów uzupełni gospodarz - Chiny.



Polska oraz trzy inne kraje - Argentyna, Dominikana i Belgia mają status drużyny pretendującej, a to oznacza, że muszą walczyć o utrzymanie, żeby w kolejnym sezonie znów wystąpić w elicie.



Wyniki czwartkowych spotkań Siatkarskiej Ligi Narodów:



Toyota (Japonia)



Belgia - USA 0:3 (11:25, 18:25, 17:25)

Japonia - Holandia 0:3 (18:25, 18:25, 21:25)

Suwon (Korea Południowa)



Niemcy - Rosja 1:3 (25:19, 21:25, 15:25, 23:25)

Korea Południowa - Włochy 0:3 (17:25, 21:25, 21:25)



Makau



Polska - Tajlandia 2:3 (22:25, 25:21, 23:25, 25:21, 14:16)

Chiny - Serbia 1:3 (25:21, 23:25, 21:25, 17:25)



Ankara (Turcja)



Dominikana - Brazylia 0:3 (20:25, 10:25, 13:25)

Turcja - Argentyna 3:0 (25:16, 25:16, 25:19)