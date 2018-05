Siatkarska Liga Narodów: Amerykanki wciąż na czele, Brazylia jest trzecia

Piątej porażki w Siatkarskiej Lidze Narodów doznały polskie siatkarki, które we wtorek w holenderskim Apeldoorn uległy reprezentacji gospodarzy 0:3. Na czele rankingu bez większych zmian, prowadzą Amerykanki, które w Hongkongu rozgromiły Niemki 3:0.

We wtorek w czterech miastach rozpoczęły się kolejne turnieje Ligi Narodów. Polki w Holandii rozpoczęły od porażki, ale przyszło im się zmierzyć z jedną z najmocniejszych, obok Serbii i Rosji, ekip Starego Kontynentu. W środę o punkty będzie niezwykle trudno, bowiem rywalem podopiecznych Jacka Nawrockiego będzie Brazylia.



Canarinhas w Siatkarskiej Lidze Narodów po sensacyjnej porażce na inaugurację z Niemkami (0:3), zanotowały szóste zwycięstwo z rzędu. Z Koreankami straciły tylko seta.



Liga Narodów to nowa impreza, która zastąpiła dotychczasowy cykl World Grand Prix. Bierze w niej udział 16 reprezentacji, każda z nich wystąpi w pięciu turniejach i w fazie zasadniczej rozegra 15 spotkań. Do turnieju finałowego awansuje najlepsza piątka klasyfikacji generalnej, a stawkę zespołów uzupełni gospodarz - Chiny.



Polska oraz trzy inne kraje - Argentyna, Dominikana i Belgia mają status drużyny pretendującej, a to oznacza, że muszą walczyć o utrzymanie, żeby w kolejnym sezonie znów wystąpić w elicie.



Wyniki siódmej kolejki Siatkarskiej Ligi Narodów:



Bangkok (Tajlandia)



Niemcy - USA 0:3 (18:25, 17:25, 17:25)

Tajlandia - Dominikana 0:3 (21:25, 22:25, 20:25)

Hongkong (Chiny)



Japonia - Włochy 3:2 (20:25, 25:23, 20:25, 25:23, 15:11)

Chiny - Argentyna 3:0 (25:22, 25:16, 25:12)



Apeldoorn (Holandia)



Korea Południowa - Brazylia 1:3 (11:25, 14:25, 33:31, 20:25)

Holandia - Polska 3:0 (25:22, 25:22, 27:25)



