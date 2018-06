Siatkarska Liga Narodów. Brazylia - Argentyna 0:3

Argentyńscy siatkarze pokonali Brazylijczyków 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) w swoim ostatnim meczu fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Polacy, którzy walczą wciąż o awans do turnieju finałowego, na koniec zmagań w Melbourne mierzą się z gospodarzami.

Brazylijczycy - którzy wcześniej w Melbourne pokonali zarówno Australijczyków (3:0), jak i Polaków (3:1) - już przed niedzielnym pojedynkiem zapewnili sobie udział w lipcowym Final Six.

Argentyńczycy z kolei w piątek ulegli biało-czerwonym 0:3, a dzień później wygrali z gospodarzami 3:1. Ekipa trenera Julio Velasco, która w niedzielę zanotowała piąte zwycięstwo w rozgrywkach, uplasowała się na 14. pozycji w 16-zespołowej stawce.

Szóści w tabeli Polacy, by awansować do turnieju finałowego w Lille bez czekania na wynik wieczornego meczu Włochów, muszą zdobyć co najmniej punkt w trwającym już meczu z Australijczykami.